Fácil: com bom-humor, dicas, factos e muita banda-desenhada. A coleção do espanhol Juan de Aragón começa na idade da pedra mas tem muito para ensinar

Como sobreviver à História?
Vanda Marques 15 de outubro de 2025 às 23:00
Vikings invadiram a Europa entre os séculos IX e XI. Como se sobreviveria?
Vikings invadiram a Europa entre os séculos IX e XI. Como se sobreviveria?

"Não existiu uma época mais feliz do que a Pré-História! Sem escola, sem trabalhar... Foi mesmo assim tão bom? Aqui há gato..." É desta forma que arranca o livro infantojuvenil - perfeito para mergulhar com os miúdos nos factos mais curiosos da diferentes épocas - Como sobreviver na... Pré-História. Sabemos que não foi bem assim mas com esta coleção vai saber que só o Homo erectus é que descobriu o fogo e que antes disso fomos escapando à morte. E claro que nos cruzamos com tigre-dentes-de-sabre, mastodontes ou mamutes. Aqui aprende-se tudo, até como caçavam na Pré-História. No paleolítico já usavam pedra, lança, arpão e arco e flecha. Sempre com desenhos realistas e muito humor. “Muitas vezes rio-me quando estou a desenhar situações absurdas, é o que quero que aconteça quando as pessoas leem os meus livros”, explica à SÁBADO o autor espanhol Juan de Aragón.

