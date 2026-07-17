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Feira do Livro de Lisboa realiza-se de 26 de maio a 13 de junho 2027

Este ano a Feira do Livro de Lisboa contou com 350 pavilhões, 900 marcas editoriais e 85.000 livros disponíveis.

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Lusa 17 de julho de 2026 às 15:55
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Feira do Livro
Feira do Livro MIGUEL A. LOPES/LUSA_EPA

A Feira do Livro de Lisboa regressa em 2027 ao Parque Eduardo VII, entre os dias 26 de maio e 13 de junho, foi hoje anunciado.

As datas foram divulgadas numa publicação conjunta da Feira do Livro e da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza o evento, cujas inscrições para participação "serão anunciadas oportunamente".

Este ano, a Feira do Livro de Lisboa decorreu entre 27 de maio e 14 de junho, tendo contado com 350 pavilhões, 900 marcas editoriais e 85.000 livros disponíveis, em espaços de venda espalhados pelo Parque Eduardo VII, onde decorreram mais de 2.000 eventos culturais.

De acordo com o balanço da edição deste ano, passaram pelo Parque Eduardo VII mais de 800 mil visitantes e foram vendidos "entre 700 [mil] e 800 mil títulos".

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