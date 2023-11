Autor brasileiro Victor Vidal vence Prémio LeYa com "Não há pássaros aqui"

O escritor brasileiro Victor Vidal venceu a edição deste ano do Prémio LeYa, no valor de 50.000 euros, com a obra Não há pássaros aqui, anunciou esta terça-feira o presidente do júri, o escritor Manuel Alegre.



Victor Vidal, distinguido por unanimidade com o Prémio LeYa, tem 32 anos, é licenciado em História de Arte e professor no Rio de Janeiro, Brasil.





Sobre Não há pássaros aqui, primeira obra de Victor Vidal, o júri sublinhou a "coerência entre a escrita correntia, tão adequada à inserção de uma história invulgar, de grande violência e de segredos escondidos na aparente banalidade do quotidiano", afirmou Manuel Alegre.De acordo com a organização, ao galardão apresentaram-se 907 candidatos de 14 países, tendo sido a edição mais concorrida de sempre. Portugal, Brasil, Angola e Moçambique foram os países de onde vieram mais originais.O júri contou, nesta edição, com um novo membro, a jornalista e historiadora brasileira Josélia Aguiar, que foi curadora do Festival Literário de Paraty (2017-2018) e é autora de uma biografia de Jorge Amado, vencedora do Prémio Jabuti em 2019, e atualmente é diretora da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.O elenco de jurados mantém os nomes das anteriores edições, designadamente José Carlos Seabra Pereira, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Lourenço do Rosário, ex-reitor da Universidade Politécnica de Maputo, o escritor Nuno Júdice, a jornalista e crítica literária Isabel Lucas e a poetisa angolana Ana Paula Tavares.O Prémio LeYa foi criado em 2008 com o objetivo de distinguir um romance inédito escrito em português, sendo o prémio literário com o maior valor pecuniário para romances inéditos em língua portuguesa.No ano passado, por unanimidade, o vencedor foi o brasileiro Celso Costa, com a obra A arte de driblar destinos.