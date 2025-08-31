Sábado – Pense por si

António Sousa Homem, um Montaigne do Minho

Neste novo livro de crónicas, o escritor minhoto - sobre quem muito pouco se sabe - regressa com as suas idiossincrasias e o seu olhar sobre o mundo tão saboroso como necessário.

Nuno Miguel Guedes 31 de agosto de 2025 às 10:00
A zona de onde o autor provém, Moledo (freguesia minhota conhecida sobretudo pela sua praia), é um dos poucos dados conhecidos sobre o autor Miguel Baltasar

Pouco se sabe de António Sousa Homem. O pouco que sabemos é através do que escreve, em crónicas que publica desde 2002 (ainda no semanário O Independente) e, a partir de 2008, com frequência semanal, no jornal Correio da Manhã. Destas crónicas vários livros as reuniram. O mais recente é este Uma Vida Fora de Moda – Crónicas de um reaccionário minhoto.

Tópicos Botânica António Sousa O Independente El Corte Inglés Porto Portugal
