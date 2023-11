Joaquin Phoenix, Ridley Scott e um Napoleão total

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com mais de 80 anos, Ridley Scott ainda guarda um gosto pelo épico e por figuras, históricas ou não, que experienciaram o seu tempo no mundo com aquele apetite bigger than life. Desde os anos 90 que começou a explorar esta vontade, primeiro em 1492, Cristóvão Colombo (1992), depois em Gladiador (2000), Gangster Americano (2007) e Robin Hood (2010) e, mais recentemente, em O Último Duelo (2021).