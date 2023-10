Ator que fez de Harry Potter produz série sobre duplo paraplégico

Daniel Radcliffe, o ator que interpretou Harry Potter nos filmes da saga, está a produzir um documentário acerca do seu duplo que ficou paraplégico durante a preparação para o sétimo capítulo. O documentário, intitulado David Holmes: The Boy Who Lived, conta a história do ator que viu a sua vida mudar por completo.



David Holmes foi o duplo do protagonista da saga Harry Potter durante os seis primeiros filmes: desde Harry Potter e a Pedra Filosofal até Harry Potter e o Príncipe Misterioso. No entanto, durante os ensaios para Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 1, o duplo sofreu um acidente que o deixou paralisado do peito para baixo, revela o jornal britânico The Independent.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David Holmes (@davidholmes83)

Esta não é a primeira vez que Radcliffe e Holmes colaboram num projeto, tendo lançado em 2020 a série em podcast Cunnin Stunt, em que falavam com duplos e coordenadores de cenas perigosas.O título do documentário realizado por Dan Hartley e que vai chegar à HBO é um jogo de palavras com a saga de livros e filmes infantojuvenis. Na história, Harry Potter, a personagem principal é referido muitas vezes como "o rapaz que sobreviveu" ("the boy who lived").No Instagram, David Holmes falou sobre o projeto. "Finalmente chegou o dia. Agora posso falar-vos deste projeto secreto e dos quatro anos de trabalho árduo necessário para a criação deste filme. Ser duplo era a minha vocação, ser duplo do Harry foi o melhor trabalho do mundo. Em janeiro de 2009, sofri um acidente numa ensaio como duplo que mudou a minha vida para sempre", escreveu na publicação.Em 2009, depois de Holmes se ter magoado, Radcliffe organizou uma angariação de fundos para ajudar a pagar as suas contas médicas.