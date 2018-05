Valsa é o novo espaço cultural de Lisboa, e vem de São Paulo

Em São Paulo, Marina Oliveira e Mariana Serafim - ou apenas Nika, como os amigos lhe chamam - organizavam festas e programavam concertos e exibições de curtas-metragens. É algo que fizeram entre 2009 e 2016, quando Marina Oliveira, que é arquitecta, veio para Portugal fazer um mestrado em Urbanismo Sustentado. "A arquitectura está um pouco difícil. Sempre quis ter uma coisa minha, e como queria continuar em Lisboa...", neste momento levanta os braços e olha à volta. Estamos no Valsa, o espaço que promete agitar a Penha de França, em Lisboa, a partir de 10 de Maio.Nika chegou em Fevereiro. Estudou produção cultural, mas nunca fez disso profissão. "No ano passado a crise dos 30 anos fez-me repensar a vida. Decidi viajar um pouco e vim para cá." Com a sua "desde sempre" amiga Marina, avançou então para a formalização da Valsa: de colectivo artístico passou a associação cultural e, assim, a arte ganhou morada fixa neste bar de petiscos com vinhos escolhidos pelos promotores Os Goliardos e que é também loja de discos (da Flur e das editoras Cafetra e Lovers & Lollypops) e de livros (da Tigre de Papel).Nos petiscos, mantém-se a aposta nos parceiros especializados. Nas tábuas de queijos e enchidos (€8 para duas pessoas, €15 para quatro) e vegetariana (€12), a matéria-prima vem da mercearia Comida Independente. O pão de fermentação lenta que acompanha as tábuas é da Micro Padaria, o café é da Fábrica Coffee Roasters e o chá vem da Companhia Portuguesa do Chá.