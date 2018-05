Crítica de Música: Okkervil River

Okkervil River, um céptico convertido ao optimismo, lança In the Rainbow Rain. Leia a crítica

Depois de deixarem os álbuns conceptuais e após terem tentado fazer as pazes com o mainstream musical, os Okkervil River voltam ao inesperado: agora a novidade é o discurso relativo ao poder curativo do amor - sob uma espécie de manto divino - como elemento fundamental de uma positividade quase absoluta que, contudo, parece não colar ao mentor do projecto, Will Sheff.



In the Rainbow Rain, tal como o nome sugere, remete para aquele momento em que a tempestade tende a acalmar e a claridade de um dia chuvoso confunde-se com a clarividência de uma revelação instantânea. Ao nono disco, Will Sheff parece abdicar do seu cepticismo sem exigir nada em troca e ainda empresta pequenas soluções de bolso para alguns dilemas de vida, como "If you gonna love somebody you gotta lose some pride" (Love Somebody).

Ainda assim, para quem se lembra dos Okkervil River de outras lutas, pode ser confuso - e em certos momentos deprimente - ouvir Sheff & Companhia pregarem as virtudes deste nosso mundo ou a serem caixa de ressonância de banalidades como "encontramo-nos a meio do caminho".



Nota: 2 estrelas e meia





