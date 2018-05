Conheça as novidades frescas e saudáveis em Lisboa e no Porto

Passada a febre do Inverno e os espirros da Primavera, há que preparar a chegada das altas temperaturas do Verão com refeições de baixas calorias. O GPS foi à procura de refeições e snacks saudáveis e saborosos

Selfih

A cadeia de restaurantes de centros comerciais inaugurou, em Março, o seu primeiro restaurante independente no número 62 da rua Braamcamp, em Lisboa. Esta é já a quinta loja Selfish, dedicada ao peixe e suas diferentes confecções. Com o novo espaço surgiram também novos pratos na carta. Antes sem opções de entrada, o novo menu inclui creme de peixe (€3,45) e de camarão (€3,45) e duas versões reduzidas dos ceviches de salmão (€5,95) com puré de castanha e camarão (€5,95) com puré de batata doce (que dão também para partilhar). As saladas são outra das novidades, a que acrescem o timbale de polvo, já um grande sucesso, e o hambúrguer de pescada, que à partida pode parecer pouco apetecível, mas que quando combinado com pão brioche se torna um dos pratos mais pedidos da carta. A terminar há três opções de sobremesas: tiramisu (receita replicada do restaurante italiano do grupo, Basílio), carpaccio de ananás, gelado e bolo de chocolate.



Selfih

R. Braamcamp, 62, Lisboa • 215 978 701

12h-23h (2.ª a 5.ª); 12h-24h (6.ª e sáb.); fecha dom.

€20 (Preço médio)



Quintal Bioshop

Foi dos primeiros espaços de alimentação saudável a aparecer no Porto, em 2006, e os curiosos não demoraram a bater à porta: "As pessoas não sabiam o que era isto de ser biológico, havia pouca oferta", mas hoje o conceito está bem crescido e consolidado nas rotinas da cidade. "Actualmente temos mais opções a granel, mais frutas e legumes, tudo produtos de fornecedores pequenos e locais", garante Mónica Mata, que desde cedo se habituou à alimentação biológica e vegetariana: "A minha mãe sempre nos incutiu essa educação." Com 42 anos, gere com o irmão este espaço que, além do serviço de cafetaria - com refeições ligeiras servidas durante o dia - tem um pequeno mercado de frescos, "mas também de cosmética natural, detergentes ecológicos, produtos de higiene pessoal e para bebé", como fraldas biodegradáveis. Às segundas-feiras, o Quintal promove workshops em horário pós -laboral onde são ensinados alguns hábitos e ofícios sustentáveis que cada um pode aplicar facilmente no seu dia-a-dia.



Quintal Bioshop

R. do Rosário, 177, Porto • 222 010 008

10h30-20h (fecha dom.)

€8 (Preço médio)



O Macrobiótico

Aos 38 anos, Joana Simões quis mudar de vida e, num regresso às origens, deu o passo em frente que tanto procurava: "Sou desta zona e os meus pais têm uma frutaria aqui ao lado" - o contexto estava alinhado e o Macrobiótico nasceu feliz no Bonfim. A junta de freguesia, bem atenta, foi logo dar as boas-vindas ao seu novo morador e convidou Joana a dar uma palestra sobre a alimentação macrobiótica. "Interessa-me muito trabalhar com a comunidade e desmistificar qualquer preconceito em relação a este tipo de alimentação", diz, enquanto nos confessa que ainda há muita gente a espreitar, mas com receio de entrar. Lá dentro tem uma pequena loja, com todos os produtos que usa na cozinha, e um espaço de restauração com confeitaria vária e menus que vão do simples snack (€3,50) ao "super pequeno-almoço" (€8), passando pelos almoços à semana (€7,50) e os jantares ao sábado (€9,50). "Apesar do sistema padrão macrobiótico não restringir a carne e o peixe, nós optámos por uma abordagem vegan". As criações vão mudando de refeição para refeição, "consoante os produtos da época", e tanto podemos provar um carpaccio de beterraba com molho tzatzik num dia como um hambúrguer de grão no outro. Um dos produtos mais procurados é o pão de fermentação natural e sem químicos: "Temos sempre três variedades - da casa (€3), de sementes (€4) e de arroz (€3)" aos quais se juntam algumas experiências que a chef de cozinha, Raquel Rocha, vai testando em dias especiais, como o pão de beterraba ou de nozes. "Tudo é feito aqui", conclui Joana antes de convidar o GPS a sentar-se para provar uma fatia de bolo de lima e coco (€2,80) - foi-nos impossível resistir!



O Macrobiótico

R. do Bonfim, 63, Porto • 964 246 130

10h-20h (sáb. fecha às 23h30. Fecha dom.)

€10 (Preço médio)



Óbio

Se à comida biológica juntarmos a cidade do Porto, o resultado só pode ser Óbio. Nesta antiga oficina de sapateiro, onde Manuel Cardoso chegou a fabricar calçado para o Rei de Espanha e para Francisco de Sá Carneiro, Dalila Sabino resolveu reabilitar o edifício e montar um espaço de alimentação saudável, ao qual juntou uma pequena mercearia com os produtos que usa em cozinha e não só - "Também temos cosméticos, louça portuguesa, velas", tudo de produtores nacionais e de produção biológica. Neste projecto conta com a ajuda preciosa de Emanuel, o chef de 34 anos responsável por uma ementa que se adapta "ao que a terra nos dá" e cujas opções - dos brunchs às saladas, das bebidas orgânicas ao serviço de cafetaria - estão disponíveis a qualquer hora. Para este licenciado em saúde ambiental, que também tirou um curso de pastelaria na Escola de Hotelaria do Porto, melhor que trabalhar nesta cozinha era impossível: "Sinto que agora faço verdadeiramente alguma coisa associada ao ambiente", atira descontraidamente, para depois completar: "Não preciso de adicionar muitos temperos aos pratos porque os produtos falam por si". Entre os predilectos da casa está a granola, que pode ser provada no smoothie vegan em taça (€5,50) com kiwi, maçã, banana e chia.



Óbio

R. Santo Ildefonso, 224, Porto • 924 365 041

9h30-18h30 (fecha 3ª)

€8 (Preço médio)



Solero biológico de pêssego

Depois dos solero de morango e ananás (€1,20) com pedaços de fruta e os clássicos exótico e morango e framboesa (€1,50), nesta época quente o destaque vai para o primeiro gelado biológico da marca Olá. Antes da aposta da solero, os gelados biológicos eram exclusivos de marcas pequenas e casas de gelados. Este é de pêssego e feito de diferentes texturas: o exterior em sorvete derrete-se para revelar um centro de puré de pêssego. Adequado a todo o tipo de dietas e restrições alimentares, o solero bio de pêssego tem 59kcal e apresenta-se como uma opção refrescante para os dias de Verão.



Solero biológico de pêssego

€1,40



Club Life to Go

Se o tempo continua cinzento, o Club Life To Go, em Lisboa, inverte o cromatismo, apresentando novas saladas e wraps coloridos. Enquanto que no campo de misturar folhagens diversas apresenta três sugestões - salada de millet (€5,50), salada de frango desfiado (€5,50) e salada de brócolos, queijo brie e nozes (€5) -, na parte de envolver vegetais (e não só) em lençóis de massa a nova carta passa a incluir quatro novidades. São elas: wraps de frango com abacate picante (€5,90), wraps de cogumelos com requeijão vegan de coentros (€5,50), wraps de salmão com sour cream (€8) e wraps de camarão com chutney de abacaxi (€9,50). Todos sem glúten e com baixo índice de carboidratos.



Club Life to Go

Av. Elias Garcia, 84, Lisboa

215 811 543 • 10h-20h (fecha dom.)

€12 (Preço médio)



Organic Caffe

Um dos estandartes da comida saudável, o Organic Caffe, abriu o seu primeiro espaço no Estoril, ideia da naturopata Mariana Pessanha, que acredita e pratica uma alimentação sem glúten e lacticínios, mas rica em vegetais e cereais integrais. O sucesso do espaço tomou dimensão com a abertura do segundo espaço no Chiado, há quase um ano, na Rua da Misericórdia, em Lisboa. Em breve o café será renovado, por isso é possível que da próxima vez que o frequentar o encontre com nova maquilhagem. No Organic Caffe vai encontrar também um serviço de grab&go, assim como uma carta de cocktails. A melhor parte? A esplanada já faz parte do conceito do café. Lá pode tomar qualquer refeição, graças aos horários alargados e opções vegan e vegetarianas, de peixe e carne, saladas, tapiocas e mesmo hambúrgueres.



Organic Caffe

R. Particular - Hotel Palácio, Estoril

910 787 656 • 10h-18h (2,ª, 4.ª e dom.); 10h- -23h (6.ª e sáb.)

10h-22h (5.ª); fecha 3.ª

€20 (Preço médio)



Bowl Lisboa

A Bowl Lisboa alargou a sua presença a Campo de Ourique, onde abriu um novo espaço. Depois do Cais do Sodré estabeleceu-se na Rua Francisco Metrass, há apenas duas semanas. A carta traz novidades com mais opções saudáveis e as bowls deixaram de deter a exclusividade, apesar de manterem o protagonismo. A elas juntam-se agora as tostas (ao estilo britânico há a de manteiga de amendoim e compota de framboesa, €4,50) e waffles (a de curgete é a mais peculiar da lista com queijo feta, tomate cherry, ovo escalfado, pesto e tahini - molho de sementes de sésamo, muito usado na cozinha do Médio Oriente - €6,50), doces e salgados, e um brunch (€15) que vai acrescentar o espaço à lista dos cafés desejáveis para fazer esta refeição, também graças à esplanada apetecível nos dias quentes. Mariana Pires, uma das responsáveis pela Bowl Lisboa, adianta que o pink latte tem despertado muita curiosidade pela cor rosa (é feito com beterraba em pó). Além disso, há uma nova aposta no take away com embalagens ecológicas.



Bowl Lisboa

R. Francisco Metrass, 34b, Lisboa

215 879 592 • 9h-19h30 (2.ª a dom.)

€12 (Preço médio)



Vegana Burgers

Fast food e veganismo não faziam sentido até à chegada da Vegana Burgers, cadeia que reinventou um ícone da chamada comida de plástico e lhe deu uma alma vegetal, sustentável e amiga dos animais. Tudo isto com uma particularidade: a cor do pão, que tanto pode ser vermelho se for de betarraba, como laranja se for de abóbora, roxo quando é feito de cebola roxa, amarelo se levar banana, verde se tiver pó de matcha ou como este da fotografia: azul por causa da spirulina, uma cianobactéria (bactéria azul) rica em nutrientes. Os menus começam nos €6,50 e incluem um acompanhamento (que pode ser batata frita caseira, batata doce frita, couscous de cenoura, alho francês e courgete, salada de alface e tomate ou palitos de cenoura com maionese vegana) e uma bebida.



Vegana Burgers

C.C. CascaisShopping, R. Margaceira, 152, Alcabideche

211 369 725 • 12h-23h (não fecha)

€8 (Preço médio)



Maçaroca - Mercearia Viva

"Quisemos recuperar o espírito de proximidade dos estabelecimentos antigos", diz José Peixoto, um dos três proprietários desta mercearia. "Os meus avós também tiveram uma mercearia." Contudo, nesta Maçaroca os produtos são todos certificados com selo biológico e não há espaço para desperdícios nem para o uso do plástico. O forte, explica, são os frescos - colocados logo à entrada e bem à vista de quem passa na rua - mas a oferta vai muito além dessa selecção. "Tentamos cobrir toda a procura do cliente", desde produtos de higiene pessoal, para bebé, congelados, vinhos, azeites, drogaria e outros essenciais. No piso de baixo, mais escondido, está a área a granel, onde os clientes gostam de se demorar. Dos arrozes tradicionais aos mais raros (há espécies antigas da China, outras das zonas vulcânicas de Java, na Indonésia) aos frutos secos, cacaus, especiarias e farinhas, há também um canto do café - "importado verde e torrado cá" - e uma máquina que tritura alternadamente amêndoas e amendoins para fazer manteiga. Para quem procura fazer uma refeição rápida e saudável ou uma pausa para o lanche, a Maçaroca preparou um cantinho de restauração, com mobiliário antigo, onde são servidas sopas (€2,50), saladas (€5,50) e pratos variáveis (€5,50) ao almoço, sumos naturais (€2,50) e outros produtos de cafetaria e pastelaria durante o dia, sempre com a garantia 100% biológico.



Maçaroca - Mercearia Viva

R. São João Bosco, 244, Porto

223 205 075 • 9h-20h