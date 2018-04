O amor de verão chegou: conheça o cartaz completo do Bons Sons

O "amor de Verão" dos festivais de música portugueses lançou o seu cartaz esta sexta-feira. A nona edição do Bons Sons vai realizar-se de 9 a 12 de Agosto e leva nomes como Salvador Sobral, Linda Martini, Dead Combo, Slow J, Paus e Lena d’Água à aldeia de Cem Soldos, em Tomar.

Com um alinhamento carregados de nomes sonantes da cena musical nacional e a mesma vontade de receber festivaleiros de sempre, o Bons Sons promete quatro dias de calor numa aldeia que vai muito para lá da música. Além dos oito palcos reservados aos artistas, haverá exposições de arte, feiras de artesanato e actividades de animação pelas ruas, praças e largos da aldeia que se transforma em festival.

E as novidades começam pelo recinto. A aldeia é a mesma mas a edição de 2018 vai fazer aumentar o recinto, com mais espaços de restauração, mais alternativas ao campismo tradicional e áreas de descontracção para recuperar as energias entre concertos.

O evento reforça também iniciativas para reduzir a pegada ecológica do festival, com "mais casas de banho secas nos campismos" ou as canecas reutilizáveis, "o ano passado muito bem recebidas por todos e que tiveram impactos visíveis no espaço onde quase não havia resíduos no chão" assumiu à Lusa o director do festival, Luís Ferreira.

O objectivo é que "o festival pese [em termos ambientais] cada vez menos na aldeia e na região", meta expressa também num reforço das actividades paralelas cujo programa está ainda a ser fechado.

A maior novidade é capaz de ser o sistema de pagamento. Este ano, o Bons Sons livra-se do dinheiro no recinto do festival e adopta as pulseiras electrónicas, que poderão ser carregadas pelos festivaleiros com o valor pretendido à entrada do festival. Depois disso, não será preciso fazer contas à carteira para comer e beber.

Relativamente ao cartaz, a nona edição irá contar com o mesmo mote de sempre: apresentar apenas artistas portugueses. Os estilos vão do fado à electrónica, passando pelo hip-hop e pelo indie-rock, numa mistura da cultura portuguesa com o que de recente é feito no mundo da música. Uma aldeia de pouco mais de 600 habitantes que, em menos de quatro dias, recebe 30 mil para um pouco de música.

9 de Agosto

Salvador Sobral (Palco Lopes-Graça)

Selma Uamusse (Palco Lopes-Graça)

The Lemon Lovers (Palco Zeca Afonso)

Slow J (Palco Zeca Afonso)

Lince (Palco Giacometti)

Jero´nimo (Palco Giacometti)

Xinobi DJ set (Palco Aguardela)

Tia Grac¸a – Toda A Gente Devia Ter Uma (Palco Amália)

Fado Violado (Palco Amália)

Palankalama (Palco MPAGDP)

Vozes de Manhouce com Isabel Silvestre (Palco MPAGDP)

10 de Agosto

Mazgani (Palco Lopes-Graça)

Sara Tavares (Palco Lopes-Graça)

10 000 Russos (Palco Zeca Afonso)

Mirror People (Palco Zeca Afonso)

S. Pedro (Palco Giacometti)

Tomara (Palco Giacometti)

Anto´nio Bastos (Palco Aguardela)

Norberto Lobo (Palco Amália)

Joa~o Afonso (Palco Amália)

Patri´cia Costa (Palco MPAGDP)

Meta (Palco MPAGDP)

11 de Agosto

Sean Riley & The Slowriders (Palco Lopes-Graça)

Cais Sodre´ Funk Connection (Palco Lopes-Graça)

Zeca Medeiros (Palco Zeca Afonso)

Paus (Palco Zeca Afonso)

O Gajo (Palco Giacometti)

QuartoQuarto (Palco Giacometti)

Conan Osiris (Palco Aguardela)

Colorau Som Sistema (Palco Aguardela)

Ela Vaz (Palco Amália)

Miguel Calhaz (Palco Amália)

Homem em Catarse (Palco MPAGDP)

Artesa~os da Mu´sica (Palco MPAGDP)

12 de Agosto

Dead Combo (Palco Lopes-Graça)

Lena d’A´gua e Primeira Dama com a Banda Xita (Palco Lopes-Graça)

Peltzer (Palco Zeca Afonso)

Linda Martini (Palco Zeca Afonso)

Monday (Palco Giacometti)

Lui´s Severo (Palco Giacometti)

Motion Trio (Palco Amália)

Moonshiners (Palco Amália)

Orquestra de Foles (Palco MPAGDP)

Douradas Espigas (Palco MPAGDP)

O festival apresentado esta sexta-feira à comunicação social surge com novidades no recinto e na forma como os participantes que vão rumar à aldeia serão recebidos nos oito palcos por onde passarão cerca de meia centena de concertos de música portuguesa.

Salvador Sobral, Selma Uamusse, Mazgani, Sara Tavares, Sean Riley & The Slowriders, Cais Sodré Funk Connection, Dead Combo, Lena D'Água e Primeira Dama com Banda Xita são as propostas reveladas hoje para o palco Lopes Graça, no largo da aldeia.

No festival, que se assume como "um amor de verão", este ano mudam de nome o Palco Eira e o Palco ao Sol.

O primeiro passa para um "terreno mais intimista", um anfiteatro natural num campo com algumas oliveiras, com o nome de Zeca Afonso, para receber nomes como The Lemon Lovers, Slow J, 10.000 Russos, Mirror People, Zeca Medeiros, Paus, Peltzer e Linda Martini.

O segundo passa a chamar-se Amália, homenageando a mais emblemática fadista portuguesa e passando a receber concertos também à noite. Nesta edição actuam naquele espaço Norberto Lobo, João Afonso, Miguel Calhaz, Ela Vaz, Motion Trio, Moonshiners, Fado Violado e o espectáculo "Tia Graça -- Toda a gente devia ter uma".

No palco Giacometti, a relação de intimidade com o público celebra-se nesta edição com Lince, Jerónimo, S. Pedro, Tomara, O Gajo, Quartoquarto, Monday e Luís Severo.

Palankalama, Patrícia Costa e Meta são as propostas para o palco Música Portuguesa a Gostar dela Própria, espaço onde cabem ainda as actuações de Vozes de Manhouce, Homem em Catarse, Artesãos da Música, Orquestra de Foles e Douradas Espigas.

Noite dentro a música vive-se em Cem Soldos no palco Aguardela, com DJ como António Bastos, Conan Osiris, Colorau Som Sistema e Xinobi.

O auditório da aldeia muda também este ano de nome, adoptando a denominação Agostinho da Silva, "um exemplo na forma como [se trabalha] em Cem Soldos", afirmou Luís Ferreira, alinhado com "a visão que ele tinha do trabalho cultural nas comunidades".

Por ali passarão performances de dança e "Curtas em flagrante", um festival de curtas-metragens oriundas de Países de Língua Oficial Portuguesa.

9 de Agosto: teatro e dança com a peça Sacro, de Sara Anjo;

10 de Agosto: cinema com a programação do Curtas Em Flagrante;

11 de Agosto: performance artística com UM [unimal], de Cristina Planas Leitão;

12 de Agosto: espectáculo artístico da Filhos do Meio.

Quanto aos bilhetes, o passe geral do Bons Sons de 2018 dá acesso aos quatro dias do festival e ao campismo. Os bilhetes gerais custam 40 euros até ao final de Julho, passando a 45 euros em Agosto e se comprados no recinto. Há ainda bilhetes diários para cada dia do festival, que custam 20 euros até Julho e 25 em Agosto ou no recinto. A entrada é gratuita até aos 12 anos e os bilhetes e passes podem ser adquiridos nos locais habituais.

Criado em 2006 pela associação cultural local, o SCOCS (Sport Club Operário de Cem Soldos), o Bons Sons manteve-se bienal até 2014, passando a realizar-se anualmente e tendo recebido, em oito edições, 278 concertos e 238.500 visitantes.