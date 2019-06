Uma vez na vida: cinco eventos temporários a não perder este fim de semana

Better Together

Duas lojas que são normalmente megabytes e gigabytes tornam-se, no final do mês de junho, lojas físicas, em Lisboa. O pop-up chama-se Better Together A primeira é a Le Mot, uma marca portuguesa de tshirts e sweatshirts com influência francesa - no peito escrevem-se expressões francesas sobre um fundo liso. "Crème de la crème", "C’est chic", "Oh là là", "Enfant terrible" ou "Au naturel" são algumas das expressões que tornaram a marca uma tendência pouco depois do lançamento da marca, em 2017. Sienna é a outra marca desta pop-up store, que acontece no The Hall (o lobby da agência The Hotel, no Chiado), entre quinta (27) e sábado (29). Uma marca de roupa com cortes femininos e de referências intemporais que aposta na produção de poucas peças.

De 27 a 29 de Junho, das 10h às 19h, Rua António Maria Cardoso, 26 - Lisboa





Ona

Estes jovens cozinheiros são chefs promissores, e o mesmo se pode dizer para os chefs de sala e sommeliers que estão a surfar esta onda. Ona quer dizer onda em catalão e é o nome do projecto internacional de Luca Pronzato com Patrícia Pombo, sommelier portuguesa. A ideia é instalar restaurantes temporários e de conceito original em sítios inusitados. A primeira experiência está a acontecer na Costa da Caparica, num dos apoios de praia da Praia do CDS. Com vista para o mar comem-se petiscos com produtos da costa, muito peixe na grelha e pratos de autor, numa carta sempre em mudança acompanhada por vinhos são naturais. É até ao fim do verão que se pode provar este fine dining descontraído de areia nos pés.

De 4ª a 2ª, das 11h às 21h. Praia do CDS, apoio 11 - Costa de Caparica







ona

Instagram Content Lab

Um workshop com instagramers criativos e cheios de seguidores no Mercado de Matosinhos. No sábado, de manhã fotografa-se com a ajuda de Wandson Lisboa, Kitato e João Bernardino, instagramers para quem a arte fotográfica é o centro das redes sociais; à tarde edita-se, numa espécie de estúdio criativo, com as dicas dos mesmos instagramers e de Maria João Branco, especialista em Animação Digital. Experiementa-se o stop motion e usam-se os produtos do mercado - do peixe e da fruta fresca às flores - para videos e fotografias que no fim do dia vão circular pela internet.

29 de Junho. Mercado Municipal de Matosinhos, Rua França Júnior - Matosinhos

Bolinhas do Abade

Miguel Oliveira tem uma relação já longa com o Pudim Abade de Priscos. Nos últimos anos tornou-se famosa a sua receita como uma das mais decadentes e sedosas versões do histórico pudim de Braga. Miguel Oliveira foi mais longe e criou através da tradição. Faz as bolas do abade juntando uma massa fofa e leve de bola de berlim a um pudim abade de priscos cremoso. Poucos tiveram já a oportunidade de provar as bolas do abade - não havia até agora loja onde vendê-las e Miguel gosta de as vender frescas, acabadas de fritar e rechear. É o que vai acontecer excecionalmente no sábado, 29, com uma produção de apenas 200 bolas, no atelier Pudim do Abade, em Campo de Ourique, Lisboa, onde Miguel Oliveira se estabeleceu há cerca de um mês.

29 de Junho, das 10h às 14h para as primeiras 200 pessoas. Rua 4 da Infantaria, 75 - Lisboa

Oiôba

Uma marca de biquínis fundada por dois arquitetos que chegaram ao Brasil para estudar e voltaram inspirados pelas cores do Rio de Janeiro. É esta cidade maravilhosa, de formas ousadas, cores garridas e flora tropical, que inspira a Oiôba, hoje produzida em Portugal. A sede é no Porto mas a clientela fiel de Lisboa levou marca de biquínis e fatos de banho (e alguma roupa de desporto) a mostrar a sua coleção nas Les Filles, de Maria João Fialho e Joana Bernardo perto da Praça das Alegria. Estão aqui os últimos padrões e cortes de roupa para ir ao banho e vão ficar até meados de Julho.

De 3ª a Sábado, das 14h30 às 20h. Travessa do Rosário 33A - Lisboa