Uma série para ver esta semana: 'O Método Kominsky'

Comédia agridoce sobre envelhecer, amizade e sobrevivência em Hollywood, a série da Netflix, que estreou em 2018, abriu um novo capítulo para Michael Douglas e Alan Arkin.

Estreada em 2018 e disponível em Portugal na Netflix, a série criada por Chuck Lorre olha para o envelhecimento com humor seco, ironia e uma inesperada delicadeza. A trama gira em torno de Sandy Kominsky (Michael Douglas), um antigo ator que conheceu um breve momento de glória e que agora ganha a vida como professor de representação em Los Angeles. Com ele, Norman Newlander (Alan Arkin), o seu agente e melhor amigo.

Ao longo das três temporadas, a série acompanha também as mulheres e famílias que gravitam em torno dos protagonistas, explorando conflitos geracionais, romances tardios e a dificuldade de lidar com a solidão.

O elenco secundário inclui nomes como Sarah Baker, Nancy Travis, Kathleen Turner, Lisa Edelstein e Paul Reiser, que surgem em personagens recorrentes e ajudam a alargar o retrato de um meio artístico envelhecido, mas ainda inquieto. A escrita aposta em diálogos rápidos e observações mordazes sobre a indústria do entretenimento, receita que lhe valeu reconhecimento imediato pela crítica.

O Método Kominsky venceu o Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia ou Musical em 2019, ano em que Michael Douglas foi também distinguido como Melhor Ator. A série acumulou ainda várias nomeações aos Emmy ao longo das temporadas, incluindo para Douglas e Arkin, consolidando-se como uma das comédias mais elogiadas da Netflix nesse período.

Com três temporadas concluídas em 2021, O Método Kominsky afirma-se como uma comédia adulta, inteligente e despretensiosa, que encontra humor nas fragilidades da idade e faz da amizade um último reduto contra o tempo. Uma série leve no tom, mas certeira no olhar, que fala tanto de Hollywood como da condição humana.

