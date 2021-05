Uma rebelde com causas na Disney+

Julia Roberts transformou Erin Brockovich num nome reconhecido em todo o mundo. Erin, a pessoa, não parou desde o filme homónimo de Steven Soderbergh e também não parou de ir à televisão e luta com todas as armas que conhece para encurtar as injustiças entre as grandes corporações e o povo. Krista Vernoff viu nela uma oportunidade para criar a sua primeira série de televisão e assim nasceu Rebel, que estreia no Disney+ esta sexta-feira, 28 de maio.