Kevin Can F*** Himself: uma câmara indiscreta

A forma como as câmaras são usadas em Kevin Can F**k Himself contam muito daquilo que o espectador tem de perceber: Allison não vive a vida que as sitcoms costumam mostrar. Estreia esta segunda-feira, 5, no AMC.

Com um título assim, a atração por Kevin Can F**k Himself vira natural. O título chama a atenção como também tem qualquer coisa de impulsivo, violento, que suscita a curiosidade. O palavrão ajuda, mas pesa também o nome de Kevin. Quem é Kevin? Kevin (Eric Petersen) é o marido de Allison McRoberts (Annie Murphy, que pode conhecer da premiada Schitt’s Creek), um estereótipo de mulher que o espectador se habituou a ver em algumas séries. Só que Allison vai partir a loiça toda - e o espectador vai ajudá-la nisso em Kevin Can F**k Himself, a nova série do AMC que estreia a 5 de julho às 22h50.