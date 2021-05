Malcolm Spellman: “Os super-heróis podem ser como nós”

Malcolm Spellman foi responsável por contar a história do novo Capitão América em O Falcão e o Soldado de Inverno, disponível na Disney+. Falámos com ele sobre a importância de um Capitão América negro.

Séries como Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage surgiram na Netflix com um tom bem mais real e negro do que aquele que os filmes do Universo Cinematográfico Marvel [UCM] apresentavam até então. As séries que chegaram ao Disney+ este ano - Wandavision e O Falcão e o Soldado de Inverno -, mostraram como entretanto a Marvel aprendeu com essas séries da Netflix e se desligou do formato mais padronizado de produções como Os Agentes S.H.I.E.L.D. ou Agent Carter.