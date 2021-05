Master of None: senhoras de si

Após duas temporadas à volta da procura de amor aos 30, Aziz Ansari regressa a Master Of None para nos dizer o que existe depois de o amor ser encontrado. É isso: o casamento.

Aziz Ansari gosta de surpreender. Quando, em 2015, estreou Master Of None, uma cocriação sua (a primeira desde Human Giant, quase uma década depois) com Alan Yang, dificilmente se esperava uma comédia da vida quotidiana sobre o amor aos 30 anos, tão certeira e divertida quanto comovente. Em 2017, o arranque da segunda temporada voltava a surpreender. Dev Shah, a personagem interpretada por Aziz, estava em Modena, e o preto-e-branco do episódio fazia lembrar o realismo do cinema italiano.