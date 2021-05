O premiado documentário "Body-Buildings" já passou na RTP mas faz a sua estreia nacional em sala no âmbito do festival

O premiado documentário "Body-Buildings" já passou na RTP mas faz a sua estreia nacional em sala no âmbito do festival DR

A acontecer de 1 a 6 de junho, a 8.ª edição do Arquiteturas Film Festival explora desta vez o tema "Bodies Out of Space", que partiu da necessidade de reflexão sobre as restrições e liberdades concedidas pelo nosso ambiente construído.