Uma feira do livro amiga do ambiente

Aos livreiros e editoras que estão habitualmente na feira, juntam-se este ano mais 25, reunidos no espaço Novos Participantes. É a maior edição de sempre, com 138 participantes e 328 pavilhões, segundo a APEL. Os espaços de restauração acompanham este crescimento, e há oito novas roulottes - ao todo 42 restaurantes ambulantes.



Durante as duas semanas e meia da Feira, a Hora H mantém-se: de segunda a quinta-feira, das 21h às 22h, as editoras aderentes põem o sinal de promoção na sua banca e fazem descontos de, no mínimo, 50 por cento nos livros com mais de 18 meses.



Além das habituais promoções (há ainda os descontos nos livros do dia escolhidos por cada editora e a venda de livros a preços de feira), o evento que marca a primavera lisboeta volta a promover o encontro de escritores e leitores em sessões de autógrafos e conversas.



Ricardo Araújo Pereira assina livros a 2 de junho e apresenta o novo Mixórdia de Temáticas - Série Lobato (Tinta\-da-China) no último dia da Feira. Dulce Maria Cardoso, que publicou este ano Eliete pela mesma editora, encontra-se com os leitores dia 9.



As autoras da saga Uma Aventura, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, estão no Parque Eduardo VII a 1, 2, 9, 10 e 13 de junho e passam também pelo evento António Lobo Antunes (1 e 15 de junho), Pepetela (31 de maio e 2 de junho), Lídia Jorge (8 e 9), Mário de Carvalho (2 e 16), Richard Zimler (10, 15 e 16), Inês Pedrosa (1 e 10) ou Miguel Esteves Cardoso (16).

Esta é a maior edição de sempre do histórico evento lisboeta. A celebrar 89 edições, a Feira do Livro de Lisboa instala-se no Parque Eduardo VII de 29 de maio a 16 de junho e quer começar a despedir-se da praga dos sacos de plástico.A APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que organiza a Feira, vai distribuir 60 mil sacos de papel pelo recinto em parceria com a empresa de papel The Navigator Company.