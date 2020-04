Pelo que diz o Instagram (e os supermercados ou mesmo as mercearias de bairro que têm fila à porta) o grande passatempo da quarentena está a ser, por enquanto, cozinhar e entrar em aventuras culinárias.

Em Lisboa, o sushiman Lucas Azevedo subiu a parada e meteu aulas de cozinha japonesa dentro de uma caixa. É abri-la em casa e encontrar todos os ingredientes de que precisa, pesados e arranjados, e seguir os passos da receita que este cozinheiro lhe envia num tutorial online. No fim, comer ou não estas refeições de conforto com pauzinhos fica na sua mão.

Um sushiman virtual

Pouco tempo depois do início do isolamento social, muitos clientes e amigos começaram a pedir ao ex-sushiman do Bonsai, o histórico restaurante japonês em Lisboa, que lhes entregasse sushi em casa. "Disse logo que não fazia isso. É um produto cru e muito manipulado por terceiros, não ficaria confortável em entregá-lo em casa das pessoas", explica.

Por essa altura, estava a cozinhar todos os dias em casa para a família alguma comida japonesa para não perder o treino. "Já não havia frigorífico para tantas sobras", comenta o cozinheiro, que é responsável pelo balcão de sushi do Praia no Parque, em Lisboa.



lucas Azevedo





De passagem pelo Pigmeu, restaurante em Campo de Ourique, Lisboa, onde continuam a servir-se refeições em takeaway, levou uns pratos que tinham sobrado para que a equipa provasse. "Porque é que não vendes", saltou a questão e começou a ideia.

O Pigmeu acabou por ser, não só o berço do projeto, como a maior ajuda. É lá que Lucas Azevedo pesa, prepara e embala os ingredientes em segurança e é também neste restaurante que se devem levantar, de terça-feira a sábado, as caixas encomendadas através do instagram do sushiman (mensagem privada para @lucasazevedorj, com 24h de antecedência, €35/2 pessoas). Em casa, é limpar as embalagens, abri-las e começar o passo a passo.

O voto popular manda

"As pessoas neste momento procuram o conforto de casa", diz Lucas. "Esta é a comida japonesa que não conhecem: a comida japonesa de conforto", garante o sushiman.

Com os tutoriais que Lucas prepara com vídeos e legendas para cada passo (e que vão impressos numa folha dentro da caixa), aprende-se a fazer kamo soba (um caldo com massa sobra e pato), katsudon (lombos de porco panados com panko e servidos sobre arroz e cebola), ou um caril japonês.

A escolha das receitas vem "daquilo que tenho à mão no mercado", conta Lucas, e ainda de uma votação que cria no Instagram para que os seus seguidores decidam o que querem cozinhar esta semana, sempre com alguma variedade de semana para semana. E mesmo sabendo o que vão cozinhar, os cozinheiros amadores surpreendem-se - afinal, portugueses e japoneses não cozinham um ingrediente tão básico como o arroz da mesma maneira.

Ficar quieto é egoísta

A ideia destas aulas de cozinha japonesa metidas em caixas foi desenhada para este momento específico, mas Lucas não descarta a hipótese de continuar depois desta crise. "Ficar de braços cruzados à espera não é produtivo e é egoísta. Pode ser que depois tudo volte ao normal ou que as coisas ganhem um modelo de negócio diferente, mais próximo deste", antecipa Lucas.

Em todas as caixas vai sempre alguma coisa que não estava no menu - pode ser legumes para fazer uma salada de entrada ou croquetes ao jeito japonês, por exemplo. Uma surpresa que sirva para evitar o desperdício - a tal salada será feita com algas que anteriormente serviram para fazer um caldo, por exemplo -, mas também para dar um agrado ao cliente. "Não podemos deixar cair no esquecimento estes mimos que temos quando vamos a um restaurante", diz Lucas. Talvez assim não estranhemos a próxima vez que nos sentarmos descontraidamente para jantar fora.