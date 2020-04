Pandemia dá nova vida ao teatro radiofónico

Sediada em Elvas com o seu grupo Um Coletivo, Cátia Terrinca estreia esta segunda-feira, 20 de abril, oPensado após a necessidade de cancelar a programação prevista para o cineteatro de Elvas, o ciclo, que decorre até 25 de abril, apresenta-se como "uma forma de resistência em jeito de celebração do teatro radiofónico", dividido em quatro momentos, para públicos diferentes: de manhã, histórias para crianças, à tarde, "Cartas de Amor e Desejo", e à noite, "Homenagem a Carlos Wallenstein", para toda a família.Entre as peças apresentadas estão contos como Onde Vive Blimundo (a partir de uma história tradicional de Cabo Verde), Cassilda e o Reino dos Sonhos, de Carlos Wallenstein, A Cadella, de Fernando Pessoa, Sr. da Dança, de Véronique Tadjo, Prisão Domiciliária, de Filinto Elídio, ou A Um Metro, de Lígia Soares, destacando-se, ao longo de toda a semana, no período da manhã, a adaptação para teatro radiofónico do conto barsileiro Sofia (2011), de Mayana Neiva, com direção de Paulo Lage e interpretação de Cheila Lima e Carolina Branco, que a história de uma menina que, dentro do seu sonho, "viaja pelo mundo fantástico da imaginação". Chega até a engolir o sol!Entretanto Pedro Sousa Loureiro, ator e encenador, fundador do grupo Pato Bravo, também tem andado pela rádio, a apresentar, de segunda a sexta, das 9h às 10h, na Antena 2 (e também disponível em podcast, na RTP Play), uma série de programas já gravados sob o título Shot de Liberdade, que também traz um cheirinho teatral às ondas hertzianas.Além de entrevistas com artistas de diferentes estéticas e gerações – de Luís Miguel Cintra a Filipe La Féria, de Lourdes Norberto a Cucha Carvalheiro, de Rui Horta a Rita Blanco, de Martim Pedroso a Daniel Gorjão, de João Brites à drag-queen Deborah Krystal –, os programas (a transmitir na rádio até ao dia 24 de abril) incluem a radionovela Onde estás tu, oh contemporâneo?, interpretada por Gilvanio Souza Gigi, Joana Cotrim, Miguel Ferreira Vidal e Pedro Sousa Loureiro.