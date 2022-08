Oito ideias para (re)decorar a casa

Ficou tanto tempo fechado em casa durante a pandemia que precisa, urgentemente, de dar uma "cara nova" à casa? Está em teletrabalho e quer criar uma zona de escritório mais definida em vez de pôr o computador na mesa de jantar? Tem os mesmos móveis há uma série de anos e já não aguenta olhar para eles? O cão roeu os pés das cadeiras quando era cachorro? Se quer decorar ou (re)decorar a casa sem gastar muito dinheiro (nem ficar sem subsídio de férias), descubra como a nova coleção Cannes da Antarte pode ser a indicada para si.

1. Aposte em artigos intemporais e de qualidade

Se vai gastar algum dinheiro, aposte numa peça que pretende manter durante alguns anos. Por exemplo, a mesa da sala. Escolha o produto num material resistente e duradouro – por exemplo, carvalho ou nogueira –, num estilo clean, que não passe de moda, independentemente das tendências. Idealmente, opte por uma marca cujos produtos tenham qualidade e design. Espreite a nova coleção Cannes da Antarte e inspire-se!

2. Prefira mobiliário simples

Ao optar por móveis com linhas retas vai ser mais fácil conjugá-los com outros. Além disso, os móveis funcionais ajudam a economizar espaço e permitem uma maior arrumação. As linhas retas, como as que encontra na coleção Cannes, têm outra vantagem: dão a ideia de profundidade e criam a ilusão de um espaço maior.

3. Escolha tonalidades naturais

É outra estratégia que faz o espaço parecer maior e também facilita a conjugação de peças de mobiliário e restante decoração. Se tiver uma parede num tom forte – por exemplo, cor de laranja ou vermelha –, certamente se vai cansar desta cor mais rapidamente e ter mais dificuldade em combinar cortinados, tapetes e outros elementos decorativos. Em contrapartida, se pintar a parede e o rodapé com a mesma cor, vai dar a sensação de que essa divisão tem um pé-direito maior. O mesmo acontece se pintar o teto de branco. Em vez de pintar, pode optar por adesivos ou painéis decorativos da coleção Cannes da Antarte, para criar um ambiente diferente. No caso da mobília, a madeira de tonalidade clara é boa opção.

4. Traga a natureza para dentro

Plantas ou peças como floreiras são uma boa forma de dar um colorido à divisão. É uma ideia fácil e rápida de pôr em prática, além de ser barata. Se não tem muito tempo (ou paciência) para cuidar de plantas, escolha uma que exija menos manutenção.

5. Brinque com espelhos

É outra forma de criar a ilusão de que a divisão é maior do que é na realidade. Numa sala de jantar, por exemplo, os espelhos ajudam a refletir a mesa. E, se acredita em feng shui, saiba que são símbolo de prosperidade.

6. Dê importância à luz

Sempre que possível, escolha a luz natural. Quando combinada com cores claras, também amplia o ambiente. Prefira cortinados mais leves, em tons claros ou semitransparentes. Quanto à iluminação artificial, opte por candeeiros que lhe permitam direcionar a luz para onde quiser ou mudá-los com facilidade. Assim, pode, não só, criar outros ambientes com facilidade como, se mudar a decoração de novo, terá esta parte facilitada.

7. Aproveite bem o espaço

Às vezes, menos é mais. Por isso, em vez de encher as divisões de móveis, que tal aproveitar também o espaço nas paredes? Por exemplo, colocando prateleiras, estantes ou um móvel para o televisor da Antarte que também tenha arrumação? Assim, pode ter mais soluções de arrumação suspensas e deixar as divisões mais livres para poder circular ou receber pessoas.

8. Aproveite para poupar

Mesmo que tenha definido um orçamento logo como ponto de partida, lembre-se que podem existir derrapagens. Viu uma peça que ficava mesmo bem na decoração da casa e não resistiu a comprar? Ou gastou um pouco mais em mobiliário de qualidade? Tente poupar noutras coisas.