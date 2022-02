Dez filmes com encontros românticos que correram mal

Em Ten Bad Dates With De Niro, um livro coordenado por Richard T. Kelly e editado em 2010, no meio das listas cinéfilas para todos os gostos selecionadas por críticos, atores e cineastas (inclui, p.ex, "Dez Protagonistas que Tocam Piano e Sofrem de Angst" ou "Filmes de Alguma Forma Relacionados com a Pintura de Velázquez"), escolhe-se uma dezena de encontros amorosos que deram para o torto com Robert De Niro como intérprete.