Bob Dylan vem dar três concertos a Portugal. O músico vem apresentar a digressão Rough and Rowdy Ways Tour a Lisboa e Porto em junho.



No Porto, o concerto acontecerá a 2 de junho no Coliseu Porto AGEAS, e em Lisboa, a 4 e 5 de junho.





O preço dos bilhetes vai dos 40 aos 240 euros e serão vendidos a partir de 15 de março, na Ticketline, Sagres Campo Pequeno, FNAC, El Corte Inglés, Worten e Agência ABEP.