Festival do Maio já tem cartaz: Peaches e Sam the Kid vão atuar no Seixal

Foi esta terça-feira revelado o cartaz da próxima edição (a 4ª) do Festival do Maio, evento que decorre nos dias 26 e 27 do próximo mês no Parque Urbano do Seixal. O intuito mantém-se face às edições anteriores: apresentar um festival de música com concertos que contribuam para "intervir, informar e acordar consciências", lê-se em nota informativa enviada à comunicação social.



As artes "têm um papel fundamental no esclarecimento e mobilização dos cidadãos e na persecução de ideias que nos conduzam a sociedades mais evoluídas e justas", lê-se ainda no comunicado, que lembra que o festival, organizado pela câmara municipal do Seixal e com direção artística do músico Luís Varatojo, tem "entrada gratuita".





A 26 de maio, uma sexta-feira, o Parque Urbano do Seixal acolhe atuações de Prétu, novo projeto musical interventivo e arrojado do músico, rapper e cantor Nuno Santos, que ficou conhecido pelo nome artístico Chullage, de Moullinex (Luís Clara Gomes), que tem álbuns editados como Requiem for Empathy (2021) e Hypersex (2017), e da canadiana Peaches (Merrill Nisker).No segundo dia de concertos, o Festival do Maio recebe dois grandes nomes lusófonos do hip-hop, género musical que serviu ao longo dos tempos para muitas reivindicações sociais e confronto com poderes dominantes: o brasileiro Gabriel, o Pensador e Sam the Kid, que levará ao Seixal o espectáculo que montou com a companhia dos Orelha Negra (banda que paralelamente integra) e de uma orquestra.