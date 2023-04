Cobras fumadoras, vacas e liberdade. A volta ao mundo em dois dias de Tremor

Para contar a história das últimas 48h do Tremor é preciso recuar. Recuar ao Parque Urbano de Ponta Delgada e ao Mercado Municipal da Ribeira Grande, palcos de Fado Bicha e de Ill Considered, respetivamente. Não que o primeiro, integrado como concerto secreto na programação, tenha sido o cenário ideal: o dramatismo cénico de Lila Fadista, João Caçador e Labaq pedia algo mais do espectro do sagrado e menos do contemplativo.