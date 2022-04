Três obras de arte e um blockbuster para ver no cinema

Estreiam quatro grandes filmes no cinema, incluindo uma animação nomeada aos Óscares e uma nova aventura no universo de Harry Potter.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo De Dan Kwan e Daniel Scheinert Da A24, produtora independente responsável por filmes como Moonlight, Midsommar, Lady Bird, O Farol e Spring Breakers, além da série Euphoria, chega-nos este filme de premissa audaz: uma mulher sino-americana (Michelle Yeoh) que existe simultaneamente em várias dimensões do multiverso, e tem o desafio de lidar com as diferentes versões de si mesmo e as suas complicadas relações familiares. Misturando ação, ficção científica, comédia e fantasia, foi descrito como “um assalto aos sentidos” e muito adulado pela performance da sua protagonista e pela realização de Kwan e Scheinert.