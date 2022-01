Três anos depois, o Pinóquio está de volta aos Restauradores

Três anos depois, o restaurante Pinóquio está de volta à sua morada original, nos números 79 e 80 da Praça dos Restauradores, em Lisboa. No ano em que celebra o 40.º aniversário, a cervejaria e marisqueira lisboeta ocupa agora um espaço com 250 lugares, repartidos entre os três pisos e as três esplanadas existentes. Agora, o Pinóquio passa também a ocupar a lateral do edifício, virada para a Rua do Regedouro.