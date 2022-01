As mais lidas GPS

'Donda2', sequela do trabalho editado em agosto do ano passado, será editado dia 2/2/2022.

Ye, o músico anteriormente conhecido como Kanye West, deu esta semana a conehcer a data de lançamento do seu novo trabalho. Donda2, o primeiro disco sequela da carreira do rapper de Chicago, chega ao mercado no próximo dia 2 de fevereiro.