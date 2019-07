A única exceção, o espetáculo de abertura Le Vide - Essai de Cirque (no Teatro Campo Alegre nos dias 3, 5 e 6, sempre às 21h), é, com a sua mistura entre acrobacia, música e dramaturgia, o exemplo perfeito de como o festival "investe em linguagens mais vanguardistas, afastando-se dos discursos repetitivos e representando a evolução estética e técnica do circo".Entre os restantes destaques da programação deste ano está 78 Tours (na foto acima), da companhia francesa Le Meut, em que "a roda da morte, típica do circo clássico, é resgatada para um contexto contemporâneo" (na Pç. D. João I, a 6 e 7/7, 19h); a "extravagância" de Sweet Drama, antestreia luso--britânica que combina skateboard, malabarismo, teatro, música e pintura ao vivo (Pç. D. João I, a 3/7, 19h); e Clowns, do italiano Giacomo Scalisi, cujo objetivo é "mostrar a vida interior dos palhaços" (jardins do Palácio de Cristal, a 6/7, 16h).Com um alinhamento que "revela que os espetáculos deixaram de ser só demonstrações virtuosistas e têm o potencial de abordar temáticas e emoções", o festival inclui ainda uma "programação paralela" de workshops, treinos abertos e visitas aos bastidores, com a intenção de "contribuir para a formação dos jovens criadores no mundo circense". A programação completa pode ser encontrada aqui