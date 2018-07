Os vinhos da tapada do Chaves

A fortuna vinha das fábricas de lanifícios e tapetes - para a família Fino, que em 1946 revitalizou com sucesso a tradição das tapeçarias de ponto de nó em Portalegre, a também sua Tapada dos Chaves - com néctares de qualidade engarrafados e de marca registada desde 1961, que venciam tudo o que era concurso vinhateiro no Alentejo da década de 80 - sempre foi mais paixão que negócio, o que terá ditado as opções de gestão que levaram ao declínio da marca.Entra agora em cena a Fundação Eugénio de Almeida, que a comprou recentemente, mudando estratégias e recuperando o tipo de rótulos de antigamente para cativar novos enófilos e relembrar os velhos fãs da marca. "Há algum tempo que procurávamos uma propriedade que garantisse vinhos distintos, a exprimir um Alentejo diferente do das outras marcas da casa", explica ào enólogo da fundação, Pedro Baptista, referindo-se aos vinhos EA, Cartuxa e Pêra-Manca - de Évora.Nos arredores de Portalegre (Albernoa, freguesia de Fortios), a propriedade que há 100 anos era de um sr. Chaves e que tem as vinhas alentejanas mais antigas de que há registo - dois hectares de castas brancas, a incluir Arinto, Roupeiro, Manteúdo e Fernão Pires, e meio de tintas, com predomínio de Trincadeira e Grand Noir, plantados em 1903 e 1905 -, a Tapada beneficia de um microclima único, com menos calor e mais humidade do que o resto da região, além de um maciço granítico, altitude e amplitude térmica.Este terroir define vinhos de lote complexos, de aromas exuberantes, acidez óptima e enorme potencial de guarda, mas a adega, própria, também ajuda. Pedro explica: "Funciona tudo por gravidade. As uvas entram por cima, vão fermentar em cubas de inox, depois na madeira... mas estas passagens são todas feitas sem recurso a bombas, que remexem muito. Assim suavizam-se os taninos secos e evitam-se oxidações."Quase prontos, os néctares estagiam em barricas usadas de carvalho francês ou português (aqui histórico) e depois também em garrafa, no fresco, 350 metros abaixo do patamar térreo da adega, que recebe visitas todo o ano. Por €15, é possível visitá-la, passear pelas vinhas e provar o Branco e o Tinto Reserva, mas não o Vinhas Velhas, produto de luxo, de carácter vincado, só engarrafado em anos de excepção.