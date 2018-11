140 vinhos da região de Lisboa no Arco da Rua Augusta

Estrategicamente perto da árvore de Natal gigante, na Praça do Comércio, 50 produtores apresentam as suas propostas

Até domingo, dia 2 de Dezembro, entre as 12h e as 20h, lisboetas e turistas enófilos poderão provar cerca de 140 referências de vinho de 50 produtores da região de Lisboa, junto ao Arco da Rua Augusta. Trata-se da IIª Edição de Natal dos Vinhos de Lisboa na Rua Augusta, promovida pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, onde os produtores da região disponibilizam os seus melhores produtos e preços

nesta época natalícia.



O espaço contará pela segunda vez com um espaço lounge, da responsabilidade da Cidade Europeia do Vinho Torres Vedras e Alenquer, com várias actuações de música e dança popular, e com 12 balcões de doçaria típica da região – dos pastéis de aguardente da Lorinhã às broinhas de mel de Alenquer e aos doces conventuais de Alcobaça.



A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa) é a entidade responsável pela promoção e certificação dos vinhos desta região, que inclui as seguintes Denominações de Origem: Alenquer, Arruda, Bucelas, Carcavelos, Colares, Encostas d’Aire, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras.



A região tem 103 produtores e no final de 2017 produziu um milhão de hectolitros de vinho por ano, o correspondente a 40 milhões de garrafas, dos quais 30 milhões que são exportadas, o que equivale a aproximadamente 100 milhões de euros para a economia portuguesa.