Surpresa, talento e o futuro da comédia no concurso da SÁBADO

À segunda eliminatória de O Último a Rir, ficou claro que o futuro da comédia está assegurado – pelo talento e pela humildade, como diz Marco Horácio, dois ingredientes que não podem faltar. Não faltaram, no Bafo de Baco, em Loulé.

O país precisava de um novo Levanta-te e Ri com esta malta mais nova, diz Marco Horácio à SÁBADO pedro ferreira

Diz-se que à terceira é de vez mas, na comédia, não tem de o ser. Talvez pela natureza do ofício; volátil e poderoso, vulnerável e elástico. Marco Horácio, um dos mentores do concurso O Último a Rir, da SÁBADO, deixou claro que a primeira pode mesmo ser a derradeira vez, a julgar pelo nível dos concorrentes que subiu ao palco do bar Bafo de Baco, em Loulé, para a primeira eliminatória.