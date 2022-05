Conheça os semifinalistas do concurso de comédia da SÁBADO

Estão escolhidos os 24 semifinalistas do Último a Rir, o concurso de stand-up comedy organizado pela SÁBADO em parceria com a Bang Produções. De mais de 80 submissões, foram seleccionados os candidatos que vão atuar nas 4 semifinais, que ocorrem em comedy clubs de referência nas cidades de Loulé, Braga, Lisboa e Porto.



Nestes open mics, os concorrentes vão atuar perante três mentores estabelecidos na comédia - Marco Horácio, Rita Camarneiro e Miguel Sete Estacas - que vão escolher quatro protegidos cada. Destes, apenas dois se apresentam na grande final, a 8 de junho, no Teatro Villaret, em Lisboa, perante o júri, constituído por Tiago Dores, dos Gato Fedorento, o comediante Nilton, a diretora da SÁBADO, Sandra Felgueiras, e Paulo Oliveira, da Bang Produções.





Até lá, confira os vídeos de candidatura que garantiram aos concorrentes um lugar na semifinal do Último a Rir.Na primeira semifinal, que decorre a 19 de maio, no Bafo de Baco, em Loulé, atuam os concorrentes João Costa Luís Martinho . A 24 de maio, na Alma do Raio Bar, em Braga, é a vez de Nuno Lacerda No dia seguinte, no Ferro Bar, no Porto, apresentam-se Ricardo Leite Luís Marques . Finalmente, a 26 de maio, no Maxime Comedy Club, em Lisboa, corcorrem Daniel Silva Os vencedores do Último a Rir recebem um prémio monetário: €1000 para o vencedor, €500 para o segundo lugar e €250 para o terceiro.