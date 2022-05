Último a Rir: Veja aqui as semifinais do concurso de stand up comedy da SÁBADO

O Último a Rir, o concurso de stand-up comedy da SÁBADO, já está na fase das semifinais. Pode ver os espetáculos em que os 24 candidatos vão fazer rir pela vitória ao vivo no site da SÁBADO, a partir das 21h30.



As semifinais vão passar por Braga, Lisboa e Porto, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Os concorrentes vão atuar frente aos mentores Marco Horácio, Rita Camarneiro e Miguel Sete Estacas que vão escolher quatro protegidos cada. Destes, só seis vão estar na grande final, no Teatro Villaret, em Lisboa.





O vencedor será escolhido pelo júri composto por Tiago Dores, dos Gato Fedorento, o comediante Nilton, a diretora da, Sandra Felgueiras, e Paulo Oliveira, da Bang Produções.Recorde os vídeos de candidatura que garantiram aos concorrentes um lugar na semifinal do Último a Rir.Na primeira semifinal, que decorreu a 19 de maio, no Bafo de Baco, em Loulé, atuaram os concorrentes João Costa Luís Martinho . A 24 de maio, na Alma do Raio Bar, em Braga, é a vez de Roberto Carvalho No dia seguinte, no Ferro Bar, no Porto, apresentam-se Ricardo Leite Luís Marques . Finalmente, a 26 de maio, no Maxime Comedy Club, em Lisboa, corcorrem Daniel Silva João Chambel . Os bilhetes para assistir à semifinal no Maxime podem ser comprados aqui Os vencedores d'O Último a Rir recebem um prémio monetário: €1000 para o vencedor, €500 para o segundo lugar e €250 para o terceiro. e os 6 finalistas terão a oportunidade de participar num roadshow de 10 espectáculos pelo país.