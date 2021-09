Startup Lisboa vai entregar 20 mil euros a projetos inovadores na área da restauração

From Start to Table, o concurso de aceleração da Startup Lisboa, está de volta para a quarta edição. Este ano, a parceria com a Zomato Portugal visa criar o primeiro laboratório de dados ligado à área da restauração. Candidaturas estão abertas até 3 de outubro.

Tudo começou em 2018, quando um programa de aceleração da Startup Lisboa, vocacionado para o universo da restauração, ganhou forma, dando origem ao From Start to Table. Três anos volvidos e depois de ajudar a concretizar mais de 70 projetos de inovação na área, as candidaturas para a quarta edição estão abertas até 3 de outubro e podem ser feitas através do site da Startup Lisboa. Os vencedores de cada categoria (tecnologia para restauração e conceitos de restauração e produtos sustentáveis, respetivamente) receberão um montante de dez mil euros para impulsionarem o seu negócio.