As mais lidas GPS

O arroz branco salva vidas. O arroz branco é um produto nobre. O arroz branco é omnipresente. David Bruno e Fernando Alvim uniram-se à volta do tacho para convocar o primeiro Concurso Nacional de Arroz Branco. É já nos dias 23 de outubro, em Lisboa, e 30 de outubro, no Porto.

Há concursos de tudo e mais alguma coisa na gastronomia portuguesa, "então por que não um de arroz branco?". Fernando Alvim e David Bruno, que o sabem apreciar, mas não o sabem confecionar com a consistência de um "exterminador implacável" de arroz branco, acharam que era hora de valorizar um produto "nobre, que está presente na fartura e na pobreza", mas que está condenado a ser o eterno sidekick de qualquer travessa de restaurante. "Está na hora de fazermos com que o arroz branco seja grande outra vez", diz Alvim, puxando o slogan de Trump para esta causa, "Make Arroz Branco Great Again".