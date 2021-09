Música a MIL à hora: o festival que dá a conhecer as novas sonoridades está de volta

Entre 15 e 17 de setembro, o Hub Criativo do Beato é o palco principal do futuro da música. Há concertos, debates, conferências e workshops no regresso do festival MIL a Lisboa.

Depois dos constrangimentos causados pela pandemia, começa a avistar-se ao longe a bonança – e é nesse clima de esperança e de entusiasmo cauteloso que o Festival MIL – Lisbon International Music Network se realiza entre 15 e 17 de setembro, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Ao contrário das edições anteriores, em que os clubes do Cais do Sodré estavam no centro da ação, este ano a atenção é canalizada para a zona oriental da cidade, que vai receber, ao longo de três dias, 48 concertos, sem esquecer a convenção que contempla vários debates, conferências e workshops, debruçando-se sobre o futuro da música ao vivo e a transformação digital da indústria cultural.