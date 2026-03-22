Shakira: "Os meus filhos querem comprar uma quinta para eu me reformar a ordenhar vacas"

No ano passado Shakira fez uma tounée mundial onde se estima que tenha arrecadado 420 milhões de dólares - a maior bilheteira da história de um artista de língua espanhola -, onde deu mais de 100 concertos. A artista colombiana não pára, esta semana deu o maior espetáculo da sua carreira na Cidade do México, que contou com 400 mil fãs, um recorde que deverá ser batido no próximo mês de maio, em Copacabana, no Brasil. Em setembro segue com a sua tournée "Las Mujeres Ya No Lloran" [As Mulheres Já Não Choram] para a Ásia e Madrid, marcando o seu regresso a Espanha, onde não atua há 8 anos.

Em entrevista ao jornal 'El País', a artista admite viver um momento feliz na sua carreira de quase três décadas. Os dois filhos, Milan e Sasha, de 13 e 11 anos, respetivamente, fruto da relação com o ex-futebolista do Barcelona, Gerard Piqué, passam a maior parte do tempo em Miami, onde a cantora reside, mas por vezes acompanham-na. Será responsabilidade a mais ser artista, empresária, compositora, filantropa e mãe? "Há sempre um novo desafio e estou muito focada na minha carreira. É uma coisa muito estranha, porque sinto-me mais conectada do que nunca à minha arte. À criação e ao ato de cantar. Estou muito motivada."

Os filhos são, contudo, a sua "prioridade máxima". "Vê-los crescer e tornarem-se bons homens é o meu maior sonho. Mas também o é poder colher os frutos de tantos anos de trabalho árduo, de uma carreira de 30 anos. Sinto que a vida está a recompensar-me agora", explica a cantora, de 49 anos, natural de Barranquilla. “Sinto-me com mais energia do que antes. Ao contrário do que as pessoas dizem, acho que o tempo coloca as coisas nos seus devidos lugares… E elas melhoram. Estabilizam, mas não só, aprimoram-se. Porque aprendes a dosear o teu ritmo."

O regresso a Espanha não será traumático. Aliás, a cantora diz ter grandes amigos no país. A separação de Piqué foi traumática - o defesa traiu a cantora com uma funcionária da sua empresa - e na música "As Mulheres Já Não Choram" Shakira não escondeu a desilusão amorosa. Além disso, na mesma altura foi acusada de fraude fiscal, um processo que resolveu com as autoridades fiscais espanholas, no qual admitiu os factos (diz que o fez para proteger os filhos) e aceitou uma pena de prisão de três anos, que não cumpriu, além de uma multa de 7,3 milhões de euros.

"Tenho amigos muito queridos em Espanha, diria que vários dos meus melhores amigos estão lá. São pessoas que foram incrivelmente importantes na construção dos meus sonhos. Tenho uma ligação incrível com Espanha. A começar pelo facto de os meus filhos serem espanhóis. Acho que será um concerto que meus filhos vão adorar assistir."

Shakira levou a música latina aos quatro cantos do mundo e é considerada uma das artistas mais bem-sucedidas da sua geração. Que lhe falta então fazer? "Ainda me resta a Torre Eiffel. Os Champs-Élysées!", refere. "Tenho tantos sonhos... O primeiro é ver meus filhos crescerem e tornarem-se homens de verdade. Com tudo o que a palavra 'homem' implica: homens honestos, homens que se importam e protegem, com valores. É isso que quero ver. Ainda sonho com a minha quinta com animais, que ainda não consegui comprar. Acho que um dia vou conseguir. Os meus filhos dizem que vão comprá-la um dia, para que eu possa reformar-se lá a ordenhar vacas...", atira, entre risos.

Mas isso não será para já. "Enquanto tiver ideias, vontade de trabalhar e vontade de experimentar coisas novas, vamos continuar. Que a dança continue!”