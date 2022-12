Sequelas de filmes que tardaram a chegar

A complexidade da produção e as prioridades pessoais de James Cameron estão na base da demora da sequela de Avatar, que demorou 13 anos a estrear e possivelmente, hoje – com os caminhos da fantasia todos desbravados e a multiplicação de bicharada fictícia no cinema (a merecer até Óscar de Melhor Filme, como aconteceu a A Forma da Água, de Guillermo del Toro), mas também na televisão (sendo a épica Guerra dos Tronos, com os seus dragões, exemplar) –, terá uma aceitação ainda mais massiva do que o original de 2009.