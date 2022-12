Os sete magníficos e o primeiro 'Witcher'

Enquanto não chega a terceira temporada de 'The Witcher', a Netflix põe no sapatinho um presente para os fãs: uma história de origens em quatro episódios.

Michelle Yeoh é Scían, única sobrevivente do clã fantasma e mestre na luta com espada

Na incansável busca por um novo A Guerra dos Tronos, a Netflix pode vir a provar daqui a uns anos que encontrou a coisa mais parecida com um sucessor no universo de The Witcher. As personagens criadas por Andrzej Sapkowski ganharam alento graças à popular série de videojogos que surgiu em 2007, por isso estavam garantidas visualizações aos milhões quando a série estreou na plataforma, no Natal de 2019.