Salto: "É a mostrar a fragilidade que se cresce"

Há, para os Salto, "uma narrativa em três actos" que se fecha neste disco: "O primeiro é mais à flor da pele, no segundo [Passeio das Virtudes, 2016] quisemos soar a uma banda a sério, e este terceiro acolhe esse percurso e avança." Como? "Usamos menos camuflagens e tocamos de maneira mais segura. Cada coisa vive por si, mas existe em função da totalidade da canção." Mesmo as letras o reflectem: "Ao atingirmos a maturidade, temos uma clarividência maior sobre nós mesmos, aceitamos as nossas falhas e partilhamos as incertezas não de forma fatalista, mas com esperança." Citando Tolentino Mendonça, acreditam que "é a mostrar a fragilidade que um homem cresce".



Mostram-se felizes por "as pessoas estarem a perceber o disco, compreenderem que há um fio condutor que guia uma narrativa de maturação", e por não se deixarem esmorecer pela ausência de "hits de rádio". "Um disco, para nós, é uma história", defendem, "e deixa-nos contentes que se continue a ouvir coisas que não foram feitas para o top 10, que ainda haja tempo para pensar no que se está a dizer. Até já nos congratularam pela faixa 9, que significa que se deram ao trabalho de ouvir até ao fim!"



Férias em Família vai ser apresentado ao vivo em Lisboa (Lux Frágil) já na próxima quinta-feira, dia 6 de Dezembro. Para Fevereiro de 2019 (dia 2), está já garantida uma actuação dos Salto na Casa da Música, no Porto.

"É como olhar para uma foto de quando eras miúdo: com a distância aprendes a apreciá-la, a acolher-te na tua inocência mais espontânea."Os Salto já não são quem eram quando a fama lhes bateu à porta. O disco homónimo, de 2012, inseriu-os plenamente na cena indie portuguesa, com uma pop de guitarras tingida de electrónica que os colocou na companhia de grupos como Os Golpes e Os Pontos Negros (entretanto extintos) ou Capitão Fausto, que mudaram de som. Também os Salto demonstram evolução: "Os anos vão passando e temos conseguido aprender com eles. Uma pessoa ri-se das asneiras que fez e segue em frente."Cada disco situa o quarteto portuense a milhas de onde se encontrava no anterior, e no mais recente, Férias em Família, estão perto de irreconhecíveis. "É um disco muito menos experimental e, ao mesmo tempo, mais ambicioso", no qual "a procura por uma organicidade instrumental" conduziu a um leque de sons inédito nos Salto: uma panóplia de sintetizadores, guitarras clássicas, metais e violoncelos integram propostas composicionais notoriamente mais complexas para a banda. "Sentimos que é um disco de redenção, se calhar há quem ache que estamos perdidos mas é uma maneira de limparmos a nossa motivação, de a dissociar de egos."