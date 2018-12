Slayer e Lamb of God são as mais recentes confirmações do VOA Fest

Os Slayer e os Lamb of God são os dois novos nomes de peso adicionados ao festival de música pesada VOA Fest, marcado para os dias 4 e 5 de Julho do próximo ano. Segundo a organização, as bandas vão ser as duas cabeças-de-cartaz no dia 5 de Julho, antecedidos pelos também norte-americanos Slipknot que actuam na véspera no evento que terá lugar no Estádio do Restelo.

O festival vai ser marcado pela digressão de despedida da banda de thrash metal, que arrancou em Maio deste ano nos EUA. "A banda californiana, actualmente formada por Tom Araya no baixo e na voz, Kerry King e Gary Holt nas guitarras e Paul Bostaph na bateria, escolheu a décima edição do VOA para se despedir dos fãs nacionais", frisa a organização.

Até agora, a tour tem tido lotações esgotadas nos Estados Unidos e alguns países da Europa naquela que é a última oportunidade de ver um dos grupos dos "The Big Four" do thrash metal (juntamente com os Metallica, Megadeth e Anthrax) ao vivo, depois em Janeiro de 2018 os Slayer terem surpreendido os fãs com a notícia de que iam terminar a sua carreira.





Os Lamb of God, lembra a organização do VOA, já não visitavam o país há dez anos depois de um concerto no então Optimus Alive, em Algés. Ao longo das últimas décadas, a banda liderada por Randy Blythe tem consolidado a sua posição como uma das bandas mais bem-sucedidas da sua geração.