Novo festival leva IAMDDB, Madlib e Arca a Cascais

A decorrer inteiramente em espaços fechados, o ID vai contar com quatro salas do Centro de Congressos: uma principal, duas secundárias e um auditório, que a organização promete ser destinado à música de teor mais minimal e contemplativo. Os passes-gerais de dois dias custam €35 até 15 de Janeiro, subindo, a partir daí, para €45 até aos dias do festival, altura em que passam a custar €50. Os bilhetes diários têm o preço único de €35.

A partir de 2019, Cascais vai sediar um novo festival de música. O– assim se chama o evento assinado pela Arruada e com o apoio da Câmara Municipal de Cascais – instala-se pela primeira vez no Centro de Congressos do Estoril nos dias 29 e 30 de Março.A organização revelou já os primeiros nomes que constam do festival de música electrónica e de dança. Entre os destaques contam-se o célebre produtor americano(conhecido por trabalhar com nomes do hip-hop como J Dilla, MF Doom ou Freddie Gibbs, para além de diversos álbuns em nome próprio) em formato DJ set; o soul e R&B alternativo de, cantora de origem portuguesa que deslumbrou o Reino Unido com os quatro registos lançados até ao momento, os Volumes 1-4; ou o artista venezuelano, conhecido por produzir para Kanye West, Frank Ocean ou Björk e que se estreou a solo no ano passado com um adulado disco auto-intitulado.Entre os confirmados estão ainda o produtor britânico, metade da premiada dupla Yussef Kamaal;, o português radicado em Cabo Verde que mistura funaná, morna e afro-beat em Mundo Nôbu; ou, estrela da editora Príncipe., para além de DJ sets de, completam os confirmados até ao momento, ficando ainda nomes por acrescentar ao cartaz nos meses que antecedem o festival.