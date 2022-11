Rodrigo Marques: "O palavrão não pode ser a graça, mas faz parte"

Já esteve em Portugal com O Inimigo do Nível, que entretanto chegou à Netflix, e está de volta com A Paz de Darwin, de 6 a 11 de novembro em Lisboa, Porto e Oliveira do Bairro. Pretexto para entrevista.

Rodrigo atua este domingo às 21h30 na Aula Magna, em Lisboa, na terça-feira, dia 8, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e na sexta. 11, em Oliveira do Bairro, no âmbito do Hu’morde-me – Festival de Humor, que decorre até ao dia 12 Guilherme Cruz