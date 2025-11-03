A atriz de Wild at Heart e Alice Já Não Mora Aqui tinha 89 anos.

Morreu a atriz Diane Ladd, aos 89 anos. A notícia foi avançada pela filha, a atriz Laura Dern.

Ladd começou na televisão e no teatro até que em 1974 atua no filme Alice Já Não Mora Aqui, de Martin Scorsese. Nas décadas seguintes continuou a aparecer em dezenas de filmes, tendo voltado a ser nomeada para Melhor Atriz Secundária pelos papéis que desempenhou em Wild at Heart (Um Coração Selvagem) e Rambling Rose (Rosa, uma Mulher de Fogo). Nomeada para o Óscar três vezes, Ladd perdeu sempre. Primeiro para Ingrid Bergman em 1975, depois para Whoopi Goldberg em 1991 e para Mercedes Ruehl em 1992.

Dern contou que a mãe morreu ao seu lado em casa, na localidade de Ojai, do estado norte-americano da Califórnia, sem especificar qual terá sido a causa da morte. “Ela era a melhor filha, mãe, avó, atriz, artista e espírito empático que apenas os sonhos poderiam ter criado”, escreveu Laura Dern no comunicado

Através do casamento e dos laços sanguíneos, Ladd estava ligada às artes. Tennessee Williams era seu primo em segundo grau e o seu primeiro marido, e Bruce Dern, pai de Laura, também foi nomeado para um Óscar.

Ladd e Laura Dern alcançaram o raro feito de mãe e filha nomeadas para os Óscares na mesma edição pelo seu trabalho em Rambling Rose.