Quem é Eduardo Canavez, o vencedor d'O Último a Rir?

Advogado e cronista, Eduardo Canavez conquistou o júri do concurso de comédia da SÁBADO com uma atuação que tocou em temas como os regionalismos e as relações amorosas.

A busca pelo novo leque de aspirantes a humoristas do País chegou ao fim e Eduardo Canavez foi o grande vencedor. O advogado e cronista, de 26 anos, conquistou o júri na Gala Final da quarta edição do concurso da SÁBADO, O Último a Rir, que decorreu na passada segunda-feira, a 17 de novembro, no Teatro Villaret, em Lisboa.

Natural do Porto, o vencedor conta à SÁBADO que decidiu aventurar-se no mundo do humor há cerca de um ano e meio "por ter uma inclinação para fazer rir". "Decidi que queria estudar humor e fiz um curso de stand-up comedy", afirma. Durante a atuação na Gala Final, começou por brincar com as diferenças linguísticas entre Lisboa e Porto, e arrancou várias gargalhadas do público nos minutos seguintes.

O advogado acredita que a stand-up comedy está a crescer em Portugal e que existem cada vez mais oportunidades fora das grandes cidades. "Já é possível atuar fora do Porto, nas periferias e nos distritos adjacentes. É um processo. O mundo digital e as redes sociais também ajudam", defende. Sobre os comediantes em que se tem vindo a inspirar, prefere citar nomes "menos conhecidos do público": "O meu comediante preferido neste momento é o Carlos Contente, que é de Vila Nova de Gaia, portanto, do distrito do Porto também", afirma.

A Gala Final d' Último a Rir foi apresentada por Luísa Barbosa e Fernando Alvim, e contou também com a presença dos mentores do concurso: Sofia Bernardo, Miguel Sete Estacas e Marco Horário.

"Aquilo que faço enquanto mentor é apenas um trabalho de partilha de experiência. Olho para o texto [dos participantes] de outra maneira para descobrir onde podem melhorar," diz à SÁBADO Marco Horácio, que escolheu Eduardo Canavez para integrar a sua equipa de "protegidos" nas semifinais.

Na terceira etapa do concurso, "as mentorias", os concorrentes tiveram oportunidade de aperfeiçoar técnicas e trabalhar o texto com a ajuda dos mentores. Terminada essa fase, foram escolhidos apenas seis aspirantes a humoristas (dois por cada mentor) para participar na Gala Final: Eduardo Canavez, Rui Esteves, Ana Cláudia Fernandes, João "Bot" Moreira, David Silva e Vasco Mateus.

Sobre o trabalho com Marco Horácio, o vencedor revela: "Transmitiu-me muita segurança. Deu-me conselhos que me tranquilizaram bastante." No futuro, confessa que gostava de conseguir conciliar o humor com a advocacia. "Gosto da ideia de conciliar. Ter simultaneamente um trabalho normal e fazer stand-up dá-te ângulos de comédia com que as outras pessoas se identificam", afirma.



Os mentores Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas marcaram presença na Gala Final Duarte Roriz

A escolha dos três primeiros lugares ficou a cargo júri, composto por Paulo Oliveira, responsável da BANG Produções (produtora do concurso), a diretora executiva da SÁBADO, Maria Henrique Espada, e os humoristas Nilton e Eduardo Madeira. Os seis finalistas foram avaliados segundo critérios como a qualidade do texto, a originalidade e a interpretação.

"Achei que os concorrentes eram muito equilibrados, todos se destacaram e a reação do público mostrou isso", afirma Maria Henrique Espada. E acrescenta: "Para todos termos liberdade de expressão é necessário que alguns estiquem os limites e o humor faz isso. A stand up comedy é um meio particularmente livre na forma de se exprimir", acrescentou a diretora executiva da SÁBADO.

Os três primeiros lugares receberam prémios monetários no valor de €1.000, €500 e €250. Em segundo e terceiro lugar ficaram, respetivamente, os participantes Rui Esteves e Vasco Mateus.