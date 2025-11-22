Sábado – Pense por si

Projeto 'Adota Cães Heróis' ajuda PSP a encontrar famílias para cães-polícia reformados

Ana Carla Almeida, magistrada do Ministério Público, e a filha, Maria Silva, são as promotoras do projeto.

22 de novembro de 2025 às 09:47
Projeto "Adota Cães Heróis" ajuda PSP a encontrar famílias para cães-polícia reformados

Ana Carla Almeida, magistrada do Ministério Público, e a filha, Maria Silva, lançaram o projeto "Adota Cães Heróis", uma iniciativa que pretende ajudar a PSP a encontrar famílias para cães-polícia reformados. A ideia nasceu depois de mãe e filha terem adotado dois pastores-belgas malinois que serviram durante anos no Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) da Unidade Especial de Polícia, experiência que agora querem transformar num modelo organizado de adoção em todo o país. 

