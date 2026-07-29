DJ Kavinsky encontrado morto em Paris

O DJ francês Kavinsky foi encontrado esta terça-feira morto na sua casa em Paris. O artista, cujo nome verdadeiro é Vincent Belorgey, ficou conhecido pela música 'Nightcall', de 2010, que produziu para a banda sonora do filme "Drive", lançado no ano seguinte. Tinha 50 anos.

As autoridades estão a investigar o sucedido, segundo contou a procuradoria de Paris à BFMTV. O Le Figaro cita uma fonte policial e escreve que o artista andaria a queixar-se de dores de cabeça já há alguns dias. Um vizinho ficou preocupado por não o ver e chamou os serviços de emergência, que se depararam com o corpo, por volta das 22h30. A hipótese de ter sofrido um AVC está em cima da mesa.

Especialista em música eletrónica, Kavinsky foi um músico autodidata que iniciou a carreira no princípio dos anos 2000 com o seu primeiro EP - um formato de gravação que é curto demais para ser considerado um um LP -, lançando depois um disco em 2006 intitulado 'Teddy Boy'. Em 2024, ao lado de Angèle e do grupo Phoenix, voltou à canção que o celebrizou com uma atuação na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris.

A ministra da Cultura de França, Catherine Pégard, lamentou nas redes sociais a morte do artista. "Com a súbita partida de Kavinsky França perde uma das suas vozes mais únicas. Desde o filme 'Drive' aos Jogos Olímpicos de Paris, toda a gente desfrutou de 'Nightcall'. Dançável e nostálgica ao mesmo tempo, a sua música continua a soar através das fronteiras e entre diferentes gerações."

O presidente francês, Emmanuel Macron, também homenageou o artista. "Kavinsky, orgulho francês para sempre", escreveu, nas redes sociais.