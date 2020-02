Propostas para o fim-de-semana (selecionadas com amor)

CINEMA

No Porto, o Cinema Trindade entra na reta final das comemorações do seu terceiro aniversário. Para este fim de semana, a começar já hoje, sexta-feira, estão marcadas as apresentação dos filmes Patrick, a primeira longa-metragem dirigida por Gonçalo Waddington (14 fev, 21h45) e Para Além das Montanhas, de Aya Koretzky (15 fev, 18h) com a presença dos realizadores para uma sessão de conversa.







As antestreias de Vidas Duplas, do francês Olivier Assayas (15 fev, 19h30) e de J.T. Leroy, filme de encerramento da autoria de Justin Kelly (16 fev, 21h45) são outros dos destaques da programação. Já na Casa do Cinema Manoel de Oliveira será exibido o filme Palavra e Utopia (2000) sobre o padre jesuíta António Vieira (16 fev, 17h, €3). Esta sessão está inserida na programação Domingos na Casa do Cinema.

Em Lisboa, a Altice Arena recebe no sábado, 15 de fevereiro, o quarto capítulo dos filmes-concerto da saga Harry Potter: a banda sonora de Harry Potter e o Cálice de Fogo será interpretado pela Orquestra Filarmonia das Beiras enquanto o filme é projetado simultaneamente num ecrã de 20m de largura por 8m de altura, em alta definição (entre €28 e €100).

EXPOSIÇÕES

Para assinalar os 85 anos de vida de Paula Rego, o Museu da Presidência da República organizou a mostra Da encomenda à criação, que estará patente até dia 3 de maio. Nela poderá ver obras como os oito quadros que compõe a peça O Ciclo da Vida da Virgem Maria, criada por Paula Rego para a capela do Palácio de Belém, ou os retratos feitos ao ex Presidente da República, Jorge Sampaio (entrada livre, mediante inscrição prévia para museu@presidencia.pt / 213 614 660)

No Porto, Serralves terá uma visita orientada à exposição Orient Express - Viagem de Retorno, onde estão expostas maquetes de Álvaro Siza Vieira e de Carlos Castanheira de projetos concebidos pela dupla de arquitetos em países como a Coreia do Sul, China e Taiwan (16 fev, 12h). Também a exposição de Pedro Cabrita Reis, Cabrita - A Roving Gaze¸ terá uma visita orientada, mas em linguagem gestual (15 fev, 15h30).

CONCERTOS

A digressão do festival Às Vezes o Amor, que já vai na sua sexta edição, percorre o país de norte a sul durante este fim de semana. A sexta-feira de São Valentim será abençoada pelos Amor Electro, em Braga (Altice Arena, 22h, a partir de €18), pela Aurea no Teatro Municipal de Vila do Conde (22h, a partir de €17,50), e pelos GNR, que jogam em casa com um concerto no Coliseu do Porto (22h, a partir de €20).



O Clube de Fado de Lisboa apresenta a dupla Ana Clara Caetano e Vitória Falcão no espetáculo ANAVITÓRIA (20h, €160 bilhete duplo com jantar incluído), o Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, recebe Viviane para interpretar um reportório de músicas de Edith Piaf (22h, a partir de €12,50), e o Teatro Aveirense trará Mafalda Veiga a palco, a cantora que continua a celebrar os seus 30 anos de carreira (22h, €15). As actuações dos Dead Combo, em Lisboa, de Tiago Bettencourt, em Santarém, e de João Pedro Pais, em Coimbra, já estão esgotadas e completam o cartaz do primeiro dia do festival.





No sábado, dia 15, os GNR descem até ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa (22h, a partir de €20), Luísa Sobral apresenta-se no Palacete Silva Monteiro - Casa do Vinho Verde, no Porto (22h, €30), Jorge Palma no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha (22h, €12), o fadista Marco Rodrigues em Lagoa, no Auditório Municipal Carlos do Carmo (22h, €15) e os The Black Mamba no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha (22h, a partir de €12). O festival terá ainda uma sessão dupla, sexta e sábado, em Leiria com a banda do filme Variações (22h, €17,50).

Já o Casino de Espinho terá como grande anfitrião da noite de sábado Zeca Pagodinho, num regresso a Portugal recheado de clássicos do samba brasileiro (20h30, a partir de €45). Noutro registo musical, Devendra Banhart apresenta em Portugal o seu mais recente trabalho Ma. O primeiro de três concertos - e o único que ainda não está esgotado - acontece no Hard Club, no Porto, a 15 de fevereiro (€30). Um dia antes, também no Porto, Filipe Sambado - que cancelou o seu concerto no Hard Club por causa da realização do comício do Chega no local - apresenta o álbum Revezo nos Maus Hábitos (21h, €7).

TEATRO

O Teatro Nacional D. Maria II estreia hoje a peça Romeu e Julieta, do encenador John Romão, com quem a SÁBADO falou: "Cheguei a esta peça porque queria pensar sobre a velocidade no nosso tempo, esta indefinição do lugar do corpo contemporâneo, que graças à tecnologia hoje consegue habitar vários lugares em simultâneo, ser omnipresente, estar num sítio a comentar outro, o que estava reservado aos deuses." O texto pode ser lido aqui, a peça pode ser vista até dia 1 de março (entre €9 a €16). Já no Teatro Aberto, a peça Alma (texto Tiago Correia e encenação Cristina Carvalhal) terá uma sessão especial de apresentação com conversa pós espetáculo no dia 16 de fevereiro, às 16h (€17).

No Porto é a italiana Silvia Calderoni que sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto para uma intensa performance a solo em MDLSX. O espectáculo combina aspectos biográficos da conceituada artista contemporânea e elementos da literatura como Middlesex, de Jeffrey Eugenides, Orlando, de Virginia Woolf, ou ainda Gender Trouble e Undoing Gender, de Judith Butler (14 fev, 21h; 15 fev, 19h; €10).

GOURMET

Para quem está a pensar fazer um programa romântico, mas ainda não marcou mesa, deixamos aqui algumas sugestões de restaurantes para uma refeição especial a dois.

Mas se quiser pegar no carro para ir passear e se a gastronomia tradicional portuguesa lhe fizer palpitar o coração, então considere uma viagem até Miranda do Douro para dar um saltinho ao XXI Festival dos Sabores Mirandeses. A vitela mirandesa, a partir da qual se faz a posta, marco da região e de restaurantes como A Gabriela, de Sendim, o cordeiro de raça Churra Galega Mirandesa, o porco e os seus derivados, são as estrelas do certame. A sul, destaque para a IV Mostra Silves Capital da Laranja que terá expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia. A música estará a cargo de Rita Guerra (14 fev, 22h), Ana Moura (15 fev, 22h) e do grupo De Moda em Moda (16 fev, 16h30).

LITERATURA

Fevereiro é o mês das Correntes d'Escritas. O mais antigo festival literário do país dá o tiro de partida já este sábado, na Póvoa do Varzim, e estende-se até dia 23 com conversas, lançamento de livros, concertos, cinema, exposições, e com a habitual Feira do Livro. A conferência de abertura terá como orador o arquiteto Álvaro Siza Vieira (19 fev, 15h, Cine-Teatro Garrett) que irá discursar sobre o tema A Arquitetura e Outras Artes. O programa completo das Correntes d'Escritas pode ser consultado aqui.