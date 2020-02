Onde marcar mesa para o dia dos namorados

, entradas, cortes e acompanhamentos, sobremesa,

Palácio de Santa Catarina: a vista é por isso sobre o Tejo. O menu especial para o dia de São Valentim é inspirado na história de Romeu e Julieta e traz ostras, black angus, linguado, morangos e chocolate.



Não há dois pares iguais e não adianta sugerir 10 menus especiais para o Dia dos Namorados com chocolate, frutos vermelhos e pimenta-rosa. Preferimos sugerir sítios com muita variedade temática: da cozinha alentejana à japonesa, em Lisboa e no Porto.Mesmo com orçamento limitado pode ter uma experiência japonesa no Ajitama. Os ramen são uma oportunidade de reproduzir a icónica cena de A Dama e o Vagabundo: cada um sorve uma ponta do fio de noodles.Av. Duque de Loulé, 36, Lisboa• 967 761 997• 12h-23h30Se clima tropical chama o romance, esta casa cabo-verdiana tem tudo e o mais importante: tachinhos de cachupa para dividir (€7,50).R. António Pedro, 173, Lisboa• 925 379 616• 12h-14h30, 19h-22h30; 6.ª e sáb. fecha às 24h; dom. fecha às 14h30A vista é para uma das maiores praças europeias e para o rio. Na Praça do Comércio, o Populi serve um menu por 20€ e com muita escolha: à entrada podem provar-se requeijão assado, doce de tomate e cebola roxa, canónigos e torricado de pão ou ceviche de salmão com salada ibérica e vinagrete de wasabi; os pratos principais escolhem-se entre risoto de cogumelos com trufa preta, bacalhau confitado com puré e grão ou ossobuco de vitela. A fechar há que decidir entre sericaia, chocolate branco ou framboesas.Terreiro do Paço, Ala Nascente, 85-86, Llsboa•218 877 395•12h-24h; 5.ª a sáb. fecha à 1hO Miss Jappa junta o peixe cru à comida de rua japonesa - partilhe uma caixa de tártaro de atum e salmão com chips de camarão (€9) ou um okonomiyaki (€4,75).Pç. do Príncipe Real, 5A, Lisboa• 211 379 763• 18h30-24h; sáb. e dom. abre ao almoço das 12h30-15h30; fecha 2.ªPara dizer que se ama, "a língua inglesa fica sempre bem", como cantaria Manuela Azevedo. Se for num dinner americano, "como no cinema", melhor. No Dallas servem-se hambúrgueres artesanais e em brioche (de €6,90 a €10,50); o ambiente é à meia-luz iluminado por neóns.Tv. dos Remolares, 41, Lisboa• 18h-24h: sáb. e dom. abre às 11hO restaurante alentejano de António Nobre no centro de Lisboa criou um menu para o dia: começa com gaspacho com camarão e segue para o robalo com pétalas de cebola. O prato de carne é lombinho de porco e para sobremesa há chocolate: 70% cacau numa tarte com doce de leite (€40; €25 a harmonização com vinhos).R. Latino Coelho, 63, Lisboa• 213 520 896• 12h30-15h, 19h-23h; fecha dom.É para carnívoros a cozinha liderada por Luís Gaspar e o menu de dia dos namorados que preparou com• 213 460 030• 12h-16h, 19h-24h; 6.ª e sáb fecha à 1h; sáb. e dom. não fecha à tardeO cenário deste terraço em Alcântara é romântico por si só: vê-se de Cacilhas a Belém, com a Ponte 25 de Abril e o Cristo-Rei em destaque. Pegue-se então num cocktail para depois provar os pratos de inspiração asiática que se servem no interior.Edifício LACS - Rocha Conde de Óbidos, Lisboa• 914 110 791• 12h-15h, 19h-23h; 6.ª e sáb. fecha às 24h; dom. 12h-18hO restaurante de autor de João Sála preparou um menu especial para esta noit ede romance. São sete momentos criativos que vão dos mexilhões à candy apple (também conhecida como maçã do amor), passando pela barriga de atum ou pelo leitão. O medu fica por €90, a harmonização de vinhos por €40.R. dos Bacalhoeiros, nº 103, Lisboa• 218 873 045• 19h-23h, fecha 2.ªPara amores carnais e dos outros, o Meat me criou um menu especial por €45. Há carpaccio maturado, croquetes de novilho, picanha e uma maçã do amor a fechar. O início faz-se com uma flute de Laurrant Perrier Rosé.Largo do Picadeiro, 8, LisboaO restaurante virado para o mar e com carta do chef Miguel Laffan criou um menu de quatro momentos por €75. Inclui lagostim e caviar, lavagante e risoto, lombo e vitela e frutos vermelhos.InterContinental EstorilO nome do restaurante justifica-se com a subida ao último andar do hotel VerrideVerride Palácio Santa Catarina, R. de Santa Catarina 1, Lisboa• 12h30-15h, 19h30-22h30O restaurante com uma estrela Michelin chefiado por Gil Fernandes e com lugar num antigo forte e vista para o mar picado do Guincho preparou refeições por €115 a partir do dia 3 de Fevereiro. Tal como o cenário, a refeição será de luxo.É um cenário de romance no Havai sem sair do centro do Porto. Há oito opções de poke bowls, da tropical com salmão, gengibre e pepino, à spicy chicken ou à vegan (€8,90 a €9,90).R. Professor Jaime Rios de Sousa, 3, Porto• 222 080 867• 12h-22h; 6.ª e sáb. fecha às 23h; dom. fecha às 16hAqui vai sujar as mãos, lamber os dedos e avermelhar-se com o picante. Há os tacos "clássicos", como o de carnitas, e os "ilegais" que primam pela imaginação.R. da Picaria, 84, Porto• 927 547 453• 19h-23h30; 6.ª e sáb. 12h30-15h, 18h-24h; dom. 12h30-15h, 19h-23h30; fecha 3.ªUm clássico para os conservadores. A decoração do espaço combina o sóbrio e o moderno com sofisticação, e da cozinha saem pratos portugueses e outros de inspiração francesa e italiana. É este o registo do menu de São Valentim (€27).R. do Bom Sucesso, 361, Porto• 226 053 350• 12h-15h, 19h30-22h30; 6.ª e sáb. fecha às 23h; fecha dom.É uma referência da cozinha indiana no Porto e tem um ambiente reservado e serviço atento. A carta é extensa e rica em especiarias e sabores intensos.R. do Bonjardim, 1143, Porto• 223 322 554• 12h-15h, 19h-23h; 6.ª e sáb. fecha às 24h; fecha dom.Se a ideia é surpreender, considere jantar no meio de um aquário gigante com criaturas marinhas e música ao vivo. Há 40 mesas disponíveis (€59), 10 das quais VIP (€79), um Porto d’honra e um menu de vários momentos.R. Particular, 1, Porto• 226 190 400• O jantar do dia dos namorados começa às 20h30A Tasca Vasco tem para dia 14 um menu de €35 com welcome drink, couvert, entrada, prato e sobremesa. Há várias especialidades à escolha para jogar com a preferência da sua cara metade. Sempre em espírito de partilha, claro.R. de Sá de Noronha, 61, Porto• 222 033 144• 19h-23h30; sáb. 12h30-24h; dom., 12h30-23h30